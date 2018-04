Newgen - miniatury nové generace (preview)

Telefony značky Newgen se na asijských trzích objevují teprve v poslední době. To ale neznamená, že by tento výrobce nenabízel své produkty již dříve. Činil tak ale většinou pod značkami jiných společností, nikoliv pod svou vlastní. Některých nám také neznámých, jako je třeba čínský Soutec, tak i dobře známých, jako je Nec. Právě pro něj, připravil Newgen začátkem roku extrémně malé véčko s fotoaparátem, které Nec nabízí pod označením N910. O tomto telefonu jsme vás informovali již na začátku roku. V originále se telefon jmenuje Newgen N610 a byl představen až po verzi pod značkou Nec.

Vlevo je model N620, vpravo model N720.

Pravděpodobně na stejném hardwarovém základu postavil Newgen další dvě miniaturní véčka s integrovaným fotoaparátem. První nese označení N620 a druhé N720. Jestliže je původní model N610 svým designem určen všem potenciálním zákazníků, tak první z novinek se bude snažit oslovit především mladší zákazníky, druhá pak jistě osloví především dívky a ženy. Rozměry i hmotnost je u všech tří modelů velmi podobná:

N610: 52 x 57 x 22,5 mm; 75 gramů

N620: 53 x 64 x 22,5 mm; 80 gramů

N720: 63 x 63 x 22 mm; 82 gramů

Tvar všech tří minivéček Newgenu je ryze specifický. Telefony jsou skoro stejně široké jako vysoké. Původní model N610 je hodně hranatý, o něco zakulacenější je nový Newgen N620 a model N720 je téměř kulatý, vypadá jako dámská pudřenka a jako jediný má integrovanou anténu. Všechny tři modely mají výrazný design přední části. N610 má přední část zrcadlovou, model N620 má výrazně barevné výměnné rámečky a dámský model N720 má přední čás kovovou. Obě novvinky mají i velmi netradičně řešenou alfanumerickou klávesnici. Oba modely mají na první pohled jen šest alfanumerických kláves. Ty jsou ale dvojité, takže na telefonu najdeme všechny potřebná tlačítka.

Výbava je u všech modelů této řady stejná, podle dostupných materiálů se bude lišit jen v detailech, jako grafické provedení menu a nabídka obrázků v telefonu. Všechny tři modely tak mají integrovaný fotoaparát s VGA rozlišením, pomocí něj je možné pořizovat i animované sekvence ve formátu M-JPEG. Vnější displej všech tří modelů má rozlišení 96 x 64 obrazových bodů a dokáže zobrazit 256 barev. Jedná se o OLED displej, na rozdíl od displeje hlavního, který je aktivní (TFT) a umí zobrazit 65 000 barev. Jeho rozlišení je pak 128 x 160 obrazových bodů.

Všechny výše uvedené fotografie pocházejí ze serveru Eprice.com.tw.

Ač se jedná o miniatury, ani další výbava telefonu není vůbec špatná, přestože zaměření na stylový segment je jasně patrné. Telefony mají šedesátičtyřhlasou polyfonii, SMS, EMS a MMS s prediktivním slovníkem eZi, GPRS třídy 8, možnost připojení k počítači včetně synchronizace, budík, kalkulačku, stopky, kalendář a další běžné funkce. Velikost sdílené paměti telefonů je pak 6 MB. Všechny tři modely jsou duální, pracují tedy v sítích GSM 900/1800 MHz.

Další fotografie modelu N610, respektive varianty pod značkou Nec, najdete v tomto článku.

Newgen N610 se již na mnoha trzích prodává. Někde pod značkou Newgen, jinde pod značkou Nec, jako model N910. Podle trhu se cena telefonu pohybuje v přepočtu od 10 000 do 13 000 Kč. Newgen své produkty zatím nabízí v Asii a v některých afrických zemích. Plánuje ale vstoupit i na evropské trhy a to buď pod vlastní značkou, nebo pomocí některého jiného výrobce, který již v Evropě působí. Se svým portfoliem by se Newgenu mohlo v Evropě dařit.