Newgen C800 - ideální společník pro moderní ženy

Téměř každým dnem nás výrobci mobilních telefonů ohromují tím, jaké další funkce dokáží do telefonů vtěsnat a pod pojmem moderní telefon si většina z nich představí tzv. smartphone s otevřeným operačním systémem. Kdo chce dnes pěkný mobil, musí si často připlatit za funkce, které nepotřebuje. Telefony se tak postupně přeměňují ve velmi komplexní zařízení se spoustu funkcí, které aktivně využije jen minimum uživatelů.

Již dnes se ovšem objevují názory, že tento trend nemůže vydržet věčně a za pár let bude o úspěchu a neúspěchu rozhodovat design a celková uživatelská přívětivost. Všechny telefony už si totiž budou funkčně rovnocenné (alespoň co se týká funkcí zajímavých pro zákazníka). Kdosi docela vtipně přirovnal dnešní mobily ke švýcarskému noži, který nabízí 35 různých nástrojů, z nichž je kromě otvíráku většina nepoužitelná. Na světovém obchodu s noži přitom tvoří ty švýcarské jen nepatrný podíl a nezdá se, že by integrace Flash paměti nebo vodotrysku na tomto stavu mohla něco radikálně změnit.

Jako svěží vítr na nás proto zapůsobilo portfolio korejského výrobce Newgen, který vyrábí telefony například pro známější Nec. Produktová řada Newgenu pro sítě GSM i CDMA se vyznačuje malými rozměry, jednoduchými funkcemi a vše je založené hlavně na netradičním a zajímavém designu. Krátké preview jsme Newgenu věnovali v článku Newgen - miniatury nové generace. Nyní jsme měli příležitost blíže si prohlédnout model C800 a přinášíme vám dojmy, jaké v nás zanechal.

Newgen C800 připomíná pudřenku nebo obal od oblíbených žvýkaček Jaromíra Jágra. Kryty přístroje jsou plastové, ačkoliv mohou z fotografií připomínat kovové plátky. Zvláštně efektní je temně černý střed, kde se pod sklíčkem ukrývá externí displej. V levé spodní části vykukuje čočka VGA fotoaparátu. Zadní strana přístroje už nevypadá tak kompaktně jako čelo, jednolitou plochu nabourává kryt baterie a konektor externí antény. Výstupky, které se zvedají směrem k bokům skrývají dva externí reproduktory pro přehrávání 3D stereo vyzváněcích melodií. Stejný koncept používá například multimediální Motorola E398.

V horní části nelze přehlédnout masivní pant, ale po rozevření nás telefon trochu zklamal. I když by véčková konstrukce dokázala nabídnout dostatek místa pro kvalitní klávesnici, výrobce se rozhodl zdvojit tlačítka ve stylu Nokia 3200. Kulaté klávesy postrádají mnoho z elegance vrchní části telefonu a při psaní také není toto rozložení dvakrát produktivní. Nutno dodat, že komfort při psaní snižují i celkově miniaturní rozměry mobilu, protože není v ruce tak stabilní. Příslušnicím něžného pohlaví (alespoň těm s menšíma rukama než máme my) by se ovšem mohly zdát rozměry telefonu dostačující.

Displej obklopuje dokonale lesklý plast, který ještě víc připodobňuje C800 klasické pudřence. Samotný displej je orientován na šířku, což představuje nejmodernější trend u mobilů s podporou digitální televize. Zde jde samozřejmě jen o přizpůsobení designu, protože žádný standard digitální televize telefon nepodporuje. Hlavní TFT displej nabízí rozlišení 128 × 160 pixelů a vnější OLED 96 × 64 pixelů. Oba rozliší maximálně 65 000 barev.

Baterie je u mobilu s rozměry 65 × 64 × 23 milimetrů a váhou 82,5 gramu samozřejmě malá. Při kapacitě 650 mAh dokáže nabídnout maximálně tři hodiny hovoru nebo čtyři dny v pohotovosti. Z ostatních funkcí už stojí za zmínku snad jen GPRS třídy 8 (4+1), WAP 1.2.1 a upomínky. Nechybí obligátní stopky, časovač, kalkulačka nebo budík.

Funkce tedy nejsou pro Newgen C800 klíčové, ale rozhodně na sebe dokáže tento cvrček strhnout pozornost. Je tedy škoda, že Newgen se svými telefony do Evropy zatím nemíří, protože by zpestřil místní nabídku telefonů.



FOTOGALERIE

Abychom nepasovali Newgen jen na výrobce mobilní bižuterie, tak jeho novým model D2000 patří mezi velmi dobře vybavené smartphony. Přesto v nás Newgen utkvěl jako představitel alternativní cesty, která se soustředí více na design než vykopávání slepých uliček.

Jaký je váš názor na podobné telefony? Mají šanci na úspěch nebo jsou odsouzeny ke krachu jako Xelibri?