Nevyžádané e-maily brzy nahradí reklamní esemesky

Nokia má za to, že mobilním telefonistům by nevadilo, kdyby se na displejích jejich miláčků objevovaly inzertní textové zprávy. Finská firma opírá svůj názor o výsledky průzkumu veřejného mínění, který byl koncem loňského roku uskutečněný mezi třemi tisíci třemi sty uživateli mobilních telefonů ve věku 16 - 45 let v celkem jedenácti zemích světa. Analytikové však v této souvislosti poukazují na to, jak neslavně dopadl e-mailový marketing, když nedokázal naplnit naděje do něj vkládané.

Průzkum dělala pro firmu Nokia specializovaná společnost HPI Research Group a zaměřila se především na uživatele z vyspělých zemí s náležitým potenciálem, jako jsou Spojené státy, Brazílie, Británie či Japonsko a Korea. Podle studie by více než dvě třetiny respondentů (celých 68 procent) přijaly „určitou reklamu“, pokud by jim to umožnilo snížit částku za telefonování, zatímco 88 procentům dotázaných by nevadily esemeskové kupóny na slevy.

Poměrně vysoké procento kladných odpovědí však stojí za mnoha podmínkami. Příjemci reklamních textovek především očekávají výhody, které jim přihlášení služby přinese. Vidiny slev, bonusů či levnějších služeb byly tím pravým důvodem souhlasu s kladenými otázkami. Další podmínkou je, že uživatelé chtějí přijímanou reklamu nejen filtrovat, ale také třeba ukončit, poznamenala nedávno televizní stanice CNN.

Faktem je, že entusiasmus z reklamních textovek jako nového média pro inzertní sdělení není právě malý, podobně jako před pár lety z e-mailů. Reklamní a marketingoví specialisté oceňují neotřelost textovek, jakož i to, že dosahují poměrně vysokého procenta úspěšnosti zásahu. Celých 11 procent obeslaných na nabídku odpoví. To je úspěšnost, o jaké se reklamním bannerům na internetu může jen zdát.

Analytikové z renomované společnosti Forester Research BV poukazují na to, že esemeskový marketing vyžaduje v dlouhodobém měřítku pečlivou přípravu, aby neskončil stejně neslavně jako jeho e-mailový předchůdce. Podle údajů britské BBC z letošního celosvětového průzkumu už asi 12 procent firem tento nový reklamní kanál vyzkoušelo, pětina jej využívá příležitostně a více než polovina se chystá je používat už v příštím roce.

Přestože výše uvedené údaje o vstřícnosti uživatelů a inzertních plánech zadavatelů reklamy nezahrnují české reálie, jisté se zdá být to, že první vlaštovka – lokalizované reklamní textové zprávy od Eurotelu - nezůstane nadlouho osamocena a že reklamních esemesek na našich displejích bude jen přibývat.