Nevyměnitelné baterie si brzy vyměníte sami. Postačí návod

Ačkoli výrobci v posledních měsících své telefony vybavují silnějšími akumulátory, i ty nejvýkonnější stále vydrží při vysokém zatížení maximálně jeden pracovní den. Asijský výrobce Mugen Power často nabízí jak baterie původní velikosti s vyšší kapacitou, tak i vysokokapacitní akumulátory, které razantně zvýší výdrž, ale i fyzické rozměry smartphonu.

Snaha vytvořit konstrukčně bezchybný celek nutí výrobce chytrých telefonů používat po vzoru iPhonu jednolité kryty bez odnímatelné části. Tedy takové, jež může bez ztráty záruky mnohdy otevřít jen servisní technik. U takových konstrukcí tak není možná snadná výměna baterie za větší. Společnost Mugen Power přesto plánuje, že baterie nabídne i majitelům takových zařízení.

Z poslední doby jsou uvedeným způsobem konstruovány například špičková Sony Xperia S nebo ještě výkonnější HTC One X a One S. A právě na současné nejlepší Tchajwance se výrobce baterií zaměřil.

Plán je jednoduchý: spolu s baterií by byl součástí balení také podrobný návod, jak sejmout kryt, vyjmout původní baterii a tu nahradit novým článkem a krytem uzpůsobeným proporcím náhradního článku. Součástí by bylo potřebné nářadí, bez kterého se podobná operace neobejde.

Zní to jednoduše, přesto je téměř jisté, že by neodborný zásah vedl ke ztrátě záruky a případné škody na telefonu by si pak musel majitel hradit z vlastní kapsy. Také proto je jedna z možností ankety, kterou Mugen Power spustil na svém Facebooku, že by majitel nechal novou baterii vyměnit v odborném servisu. Otázkou ale je, jak by se technici tvářili k instalaci příslušenství jiné značky než HTC.

Zda se tak výrobce pustí do vývoje a výroby větší baterie pro nová HTC One, tak není vůbec jisté.