Nevyhráli jste právě vy? Vyhodnocení soutěže o telefon Motorola T192

V průběhu minulého týdne (od 10. června do 14. června) jste na stránkách Mobil.cz mohli vyhrát mobilní telefon Motorola T192 v předplacené sadě Twist a devět dalších cen. Soutěž jsme pořádali ve spolupráci s českým zastoupením společnosti Motorola, která do soutěže věnovala hlavní cenu a část cen dalších. Ty jsme pak doplnili o trička našeho vydavatelství MobilMedia. Pokud jste se soutěže zúčastnili a vyplnili jste správně formulář s otázkami a osobními údaji, stejně jako celkových 3546 soutěžících, nahlédněte do výsledkové listiny, jestli mezi výherci nejste právě vy.

Výsledky:

- Twist sada s telefonem Motorola T192 - Pavlína Grossová, Chvaletice- Značkové tričko Motorola a tričko společnosti MobilMedia - Katka Pešková, Albrechtice- Značkové tričko Motorola a tričko společnosti MobilMedia - Tomáš Holeček, Hradec Králové- Značkové tričko Motorola a tričko společnosti MobilMedia - Miluše Horná, Žacléř- Značkové tričko Motorola a dárkové předměty - Renata Čurdová, Praha 9- Značkové tričko Motorola a dárkové předměty - Josef Doležal, Praha 10- Značkové tričko Motorola a dárkové předměty - Jiří Horáček, Děčín II- Značkové tričko Motorola a dárkové předměty - Eva Šitlerová, Benešov- Značkové tričko Motorola a dárkové předměty - Milena Pátková, Tábor- Značkové tričko Motorola a dárkové předměty - Martin Vlček, Praha 6

Výherce zároveň žádáme, aby kontaktovali redakci, abychom mohli dohodnout způsob předání výher.

A pokud se to tentokrát nepodařilo, nezoufejte, v nejbližší době máme pro vás připraveny další soutěže o zajímavé ceny.