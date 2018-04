Nevyhráli jste právě vy? Vyhlášení výsledků soutěže o pět telefonů se společností Asfix

V pořadí třetí předvánoční soutěži jste měli možnost vyhrát jeden z pěti mobilních telefonů, které do soutěže věnovala společnost Asfix. Abyste se však dostali do závěrečného slosování, museli jste správně zodpovědět všech šest soutěžních otázek a vyplnit i všechna další políčka formuláře včetně kontaktních údajů. Soutěže se zúčastnilo 7 650 soutěžících, kteří odeslali soutěžní formulář. Do slosování ale byly zařazeny jen ty odpovědi, které splňovaly podmínky soutěže. To znamená, že musely obsahovat odpovědi na šest soutěžních otázek, musely v nich být vyplněna všechny políčka dotazníku a všechny povinné osobní údaje. Platných soutěžních formulářů tak bylo celkem 6 907. Než se ale dostaneme k samotným výhercům, ukážeme vám, jak měly vypadat správné odpovědi na jednotlivé soutěžní otázky.

První soutěžní otázka:

Kde najdete prodejnu společnosti Asfix?

A, Na rohu ulic Štěpánské a Ječné

B, Na Václavském náměstí

C, Na rohu ulice Žitné a ulice Ve Smečkách

D, V ulici Krakovská

E, Na Spořilově

První otázka byla velmi jednoduchá. Sice se dalo předpokládat, že na ni z hlavy asi neodpovíte, k dispozici však byla nápověda, se kterou to musel zvládnout každý. Správná odpověď se skrývala pod písmenem „C“. Sítem prvního kola prošlo 6 754 soutěžících, vyřazeno bylo jen 153 hráčů.

Druhá soutěžní otázka:

V nabídce společnosti Asfix najdete širokou paletu mobilních telefonů. Který telefon ale ani v Asfixu nemají?

A, Sagem MC830

B, Nokii 3510

C, Motorolu V50

D, Sony CMD-J6

E, Bosch 909

Na druhou soutěžní otázku existovaly dvě správné odpovědi. Naši pravidelní čtenáři jistě dokázali odpovědět hned, kdo se v mobilech tolik neorientuje, musel využít nápovědu. Správné odpovědi se skrývaly pod písmeny „A“ a „E“ a na jednu z těchto dvou možností vsadilo 6 733 soutěžících, kteří postoupili do dalšího kola. Mile nás překvapilo jen 21 špatných odpovědí.

Třetí soutěžní otázka:

Tentokrát se podíváme na vaše znalosti ohledně mobilních telefonů. Hlavní cenou je Nokia 8310. Kterou z následujících funkcí není vybaven?

A, Barevný displej

B, HSCSD

C, Infraport

D, WAP

E, GPRS

Hlavní cenou v soutěži je Nokia 8310. Ta má sice velmi bohatou výbavu, ale barevný displej na ní nenajdete. Tudíž správná odpověď na třetí otázku je obsažena pod písmenem „A“. Kdo nevěděl z hlavy a nechtěl střílet od boku, jistě využil nápovědu, která ho tentokrát zavedla na stránky našeho serveru. Správně třetí otázku zodpovědělo 6 340 soutěžících, kteří postoupili do dalších bojů.

Čtvrtá soutěžní otázka:

I čtvrtá soutěžní otázka se týká telefonu, který v této soutěži můžete vyhrát. Jak se jmenuje od loňského roku společnost, která vyráběla (či vyrábí) telefony Sony CMD-J6?

A, Sony Nokia

B, Sanny

C, Ericsson Sony

D, Sony Ericsson

Čtvrtá soutěžní otázka byla opět velmi jednoduchá. Tou pravou volbou byla odpověď „D“ - tedy Sony Ericsson. Nápověda na článek na našem serveru byla dostatečně průkazná, takže do dalších bojů postoupilo 6 287 soutěžících.

Pátá soutěžní otázka:

U další soutěžní otázky se opět vrátíme ke společnosti Asfix a tentokrát se zeptáme, jaké servisní úkony vám nenabídne.

A, Přidání fotoaparátu do každého telefonu

B, Výměnu displejů

C, Zálohování obsahu SIM karet

D, Přidání vibračního motorku do Nokie 3210

E, Přehrání softwaru

U páté soutěžní otázky jsme se ptali na nabídku servisních úkonů nabízených společností Asfix. Správná odpověď ale byla natolik okatá, že jste ani nemuseli využít nápovědu. Odpověď pod písmenem „A“ zvolilo 6 153 soutěžících, kteří tak postoupili do závěrečného kola.

Šestá soutěžní otázka:

Poslední otázka je jako obvykle naším malým předvánočním dárkem pro vás. Je velmi jednoduchá, posuďte sami: Který telefon jsme vám představili na stránkách Mobil.cz tento týden?

A, Nokia 3110

B, LG W5200

C, Dancall 2711

D, Alcatel OT DB

E, Ericsson T10

Pro správnou odpověď na poslední soutěžní otázku stačilo kliknout na nápovědu, která vás přenesla na naší hlavní stránku. Tam stačilo porovnat aktuální články s možnostmi nabízenými u šesté soutěžní otázky a bylo jasné, že správná odpověď se skrývá pod písmenem „B“. Další „nabízené“ telefony byste museli hledat hodně hluboko v našem archívu. Správně odpovědělo 6 056 soutěžících, kteří postoupili do slosování o ceny.

1. cena - Mobilní telefon Nokia 8310 vyhrál: Josef Rulík

2. cena - Mobilní telefon Sony Ericsson T200 vyhrála: Lucie Staníková

3. cena - Go sada s mobilním telefonem Sony J6 vyhrál: Marek Pechacek

4. cena - Twist sada s mobilním telefonem Panasonic GD35 vyhrál: Jan Herget

5. cena - Mobilní telefon Philips Fisio 120 vyhrála: Miroslava Vaňková

6. cena - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Jiří Frumar

7. cena - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Michal Beneš

8. cena - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrála: Petra Hubnerová

9. cena - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrála: Lenka Pavlickova

10. cena - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Ivo Toman

(Jména jsou uváděna tak, jak je soutěžící zadali do formuláře)

Výherci budou v nejbližších dnech kontaktováni pomocí e-mailu, který uvedli v dotazníku. Aby obdrželi svojí výhru, musí se prokázat soutěžním číslem, které jim bylo přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu po vyplnění soutěžního formuláře.

Pokud jste vyhráli, gratulujeme, pokud ne,tak vás zveme k naší poslední předvánoční soutěži, která potrvá celých 14 dnů až do 22.12. 2002. Vyhrát můžete jeden ze sedmi telefonů Nokia. Jen dodejme, že stále platí okřídlené: „Kdo nehraje, nevyhraje.“