Nevyhráli jste právě vy? Vyhlášení výsledků soutěže o dva telefony Samsung T100

Soutěž pořádaná ve spolupráci se společností Kiboon Mobile a.s. - výhradním dovozcem telefonů značky Samsung pro Českou republiku, skončila před několika dny. Soutěže se zúčastnilo 9 255 soutěžících, kteří odeslali soutěžní formulář. Do slosování ale byly zařazeny jen ty odpovědi, které splňovaly podmínky soutěže. To znamená, že musely obsahovat odpovědi na šest soutěžních otázek, musela v nich být vyplněna všechna políčka dotazníku a všechny povinné osobní údaje. Platných soutěžních formulářů tak bylo celkem 7 767. Než vám prozradíme, kdo vyhrál jednotlivé ceny, pojďme se podívat, jak měly znít správné odpovědi na jednotlivé soutěžní otázky.

První soutěžní otázka:

Který z následujících telefonů Samsung jsme vám představili v letošním roce?

A, Samsung R210

B, Samsung T100

C, Samsung N100

D, Samsung S100

E, Samsung A800

První otázka byla jen tak pro zahřátí, naši pravidelní čtenáři se jistě podivovali nad její jednoduchostí a i ti z vás, kteří nás nečtou úplně každý den jistě rychle našli s pomocí nápovědy alespoň jednu správnou odpověď. Ta nám stačila a skrývala se pod písmeny B, D a E. Na otázku odpovědělo správně 7 676 soutěžících, kteří postoupili do dalších bojů.

Druhá soutěžní otázka:

Samsung je společnost:

A, severokorejská

B, čínská

C, jihokorejská

D, tchajwanská

Tak u této otázky jsme byli překvapeni nejvíce, přeci jen jsme nečekali 204 špatných odpovědí. Správně mělo být, že Samsung je společnost jihokorejská, takže správná odpověď se skrývala pod písmenem „C“. Na otázku odpovědělo správně 7 472 soutěžících, kteří postupovali dále.

Třetí soutěžní otázka:

Které z následujících telefonů Samsung mají barevné displeje:

A, Samsung A800

B, Samsung N600/620

C, Samsung T100

D, Samsung S100

E, Samsung S300

Třetí otázka opět byla velmi jednoduchá pro naše pravidelné čtenáře, kteří v naprosté většině správně odpověděli, že barevný displej má buď Samsung T100, nebo S100, či Samsung S300. Správných odpovědí byla drtivá většina a dále postupovalo 7 467 soutěžících.

Čtvrtá soutěžní otázka:

Kolik barev umí zobrazit displej Samsungu T100?

A, 65 536

B, 4 096

C, 1 132

D, 256

Přes nápovědu u čtvrté otázky, jste v tomto případě překvapivě často chybovali. Správná odpověď byla pod písmenem „B“, tedy, že barevný displej Samsungu T100 umí zobrazit 4 096 barev. Po čtvrté otázce dále postupovalo 6 940 soutěžících.

Pátá soutěžní otázka:

Kterou z následujících funkcí Samsung T100 nepodporuje:

A, HSCSD

B, Polyfonní melodie

C, hlasové vytáčení

D, kalendář

E, tapety displeje

Před poslední otázkou se soutěží rozloučilo 182 soutěžících, kteří správně neodpověděli, že Samsung T100 nepodporuje přenos dat technologií HSCSD. Naopak 6 758 soutěžících tuto skutečnost vědělo a mohlo se tak přesunout k poslední soutěžní otázce.

Šestá soutěžní otázka:

Která společnost je výhradním dovozcem telefonů značky Samsung do ČR?

A, Samsung CZ

B, Kiboon Mobile a.s.

C, Telefon s.r.o.

D, Mlékárny Doubravka

Poslední otázka byla malým vánočním dárkem pro všechny soutěžící. Bohužel jsme se přepočítali a tato otázka vyřadila nejvíce soutěžících. Většinu špatných odpovědí měla na svědomí odpověď „A“, na kterou se nechalo nachytat 729 soutěžících. Když k tomu přidáme 15 hlasů pro odpovědi „C“ a „D“, tak nám zbude 6 014 soutěžících, kteří postoupili do závěrečného slosování.

A zde jsou vítězové:

1. cenu - Mobilní telefon Samsung T100 vyhrál: Roman Ondrák

2. cenu - Mobilní telefon Samsung T100 vyhrál: Libor Nechvátal

3. cenu - Mikinu Samsung vyhrála: Šárka Stojanová

4. cenu - Mikinu Samsung vyhrál: Rudolf Káninský

5. cenu - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrála: Jitka Brázdová

6. cenu - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrála: Lucie Valášková

7. cenu - Reklamní předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Roman Kajfosz

Výherci budou v nejbližších dnech kontaktováni pomocí e-mailu, který uvedli v dotazníku. Aby obdrželi svojí výhru, musí se prokázat soutěžním číslem, které jim bylo přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu po vyplnění soutěžního formuláře. A pokud jste nevyhráli, můžete zkusit štěstí v naší další soutěži, která probíhá již v tomto týdnu.