Nevyhráli jste právě vy? Vyhlášení výsledků soutěže o 7 telefonů se společností GSMobil

Nejdelší a největší. To je stručná charakteristika poslední předvánoční soutěže na serveru Mobil.cz. Soutěžilo se v ní o sedm telefonů Nokia (6310i, 3510i, 5210, 3510, 3410, 5510, 3310), které do soutěže věnovala společnost GSMobil Group a.s., a sedm dalších cen, které věnoval server Mobil.cz. Celkem tedy bylo ve hře čtrnáct cen a soutěž trvala 14 dnů. Zúčastnilo se jí celkem 10 224 soutěžících. Do slosování ale byly zařazeny jen ty odpovědi, které splňovaly podmínky soutěže. To znamená, že musely obsahovat odpovědi na šest soutěžních otázek, musely v nich být vyplněna všechna políčka dotazníku a i všechny povinné osobní údaje. Platných soutěžních formulářů tak bylo celkem 8 623. Než se ale dostaneme k samotným výhercům, ukážeme vám, jak měly vypadat správné odpovědi na jednotlivé soutěžní otázky.

První soutěžní otázka:

Kterou značku ne najdete v nabídce společnosti GSMobil?

A, Nokia

B, Sony Ericsson

C, Motorola

D, Siemens

E, Trium

Jednoduchá otázka na zahřátí. Ten, kdo se orientuje na trhu mobilních telefonů v ČR, či náš pravidelný čtenář jistě odpověděl okamžitě. Ten, kdo si nebyl jistý, pak mohl využít nápovědu k první otázce, která jej zavedla na stránky společnosti GSMobil. V nabídce společnosti nenajdete telefony značky Trium, což znamená, že správná odpověď měla znít „E“. Správně odpovědělo 8 584 soutěžících, kteří tak postoupili do dalšího kola.

Druhá soutěžní otázka:

Společnost GSMobil je jedním z největších distributorů mobilních telefonů s širokou sítí obchodních partnerů. Který z níže uvedených působí v brněnském kraji (Jihomoravský kraj)?

A, EUROCOMM

B, SECTRON MOBIL

C, Mobilní Centrum URP

D, ECHOMOBILE

E, Mobilmánie

F, V.M.P. Mobil

G, IMEX

U druhé otázky jsme ani nepředpokládali, že byste mohli znát odpověď z hlavy, snad jen s výjimkou jihomoravských patriotů. Proto jsme k otázce připravili nápovědu, která byla naprosto průkazná. Důkazem je 8 488 správných odpovědí - stejný počet soutěžících postupoval dále. Pro pořádek, správné odpovědi se skrývaly pod písmeny „D“ a „G“ - nám však stačila jen jedna.

Třetí soutěžní otázka:

Který z mobilních telefonů v nabídce společnosti GSMobil ne má barevný displej?

A, Motorola T720

B, Nokia 6610

C, Nokia 3410

D, Panasonic GD67

E, Siemens S55

Třetí otázku opět nebyl problém zodpovědět bez použití nápovědy. Kdo se jen trochu orientuje v současné nabídce mobilních telefonů, jistě správně odpověděl, že z výše uvedených telefonů nemá barevný displej jen Nokia 3410 (odpověď „C“). K dispozici ale byla i nápověda, takže nepřekvapí 8 293 správných odpovědí.

Čtvrtá soutěžní otázka:

Tentokrát se podíváme na vaše znalosti ohledně mobilních telefonů. Hlavní cenou je Nokia 6310i. Kterou z následujících funkcí není vybaven?

A, Barevný displej

B, Java

C, Bluetooth

D, WAP

E, GPRS

U čtvrté soutěžní otázky jsme se vás ptali na hlavní výhru v soutěži, kterou je Nokia 6310i. Ať s nápovědou, nebo bez ní, 8 218 soutěžících správně tipovalo, že tento telefon nemá z výše uvedených funkcí jen barevný displej. Správná odpověď byla dalším krokem k závěrečnému slosování o ceny.

Pátá soutěžní otázka:

Jednou ze značek, kterou najdete v nabídce společnosti GSMobil, je Nokia. Ta letos na podzim představila mnoho nových telefonů. Který z následujících to ale nebyl ?

A, Nokia 6100

B, Nokia 7250

C, Nokia 3310

D, Nokia 3650

E, Nokia 5510

U páté soutěžní otázky jsme se rozhodli vyzkoušet vás z aktualit na našem serveru. Nokia své novinky představila v rozmezí září až listopadu letošního roku a nápověda, která vás zavedla na naše stránky, vám měla rozhodování nad správnou odpovědí usnadnit. To pravou volbou byly odpovědi pod písmenem „C“ a „E“, tedy Nokia 3310 a Nokia 5510. Správně odpovědělo 8 027 soutěžících, kteří se tak propracovali k poslední soutěžní otázce.

Šestá soutěžní otázka:

Nejlehčí otázka na konec. V kterém městě má společnost GSMobil své sídlo?

A, Brno

B, Pardubice

C, Písek

D, Praha

E, Cheb

Poslední otázka byla velmi jednoduchá, náš malý předvánoční dárek pro všechny soutěžící. Stačilo kliknout na nápovědu a hned byla správná odpověď jasná. Skrývala se pod písmenem „D“, které zvolilo 7 945 soutěžících, kteří postoupili do slosování o ceny.

1. cena - Mobilní telefon Nokia 6310i vyhrál: Michal Janáček

2. cena - Mobilní telefon Nokia 3510i vyhrál: Jiří Votruba

3. cena - Mobilní telefon Nokia 5210 vyhrála: Pavlina Schulhofova

4. cena - Mobilní telefon Nokia 3510 vyhrál: Tomáš Kuchař

5. cena - Mobilní telefon Nokia 3410 vyhrál: Libor Knapp

6. cena - Mobilní telefon Nokia 5510 vyhrála: Jana Růžičková

7. cena - Mobilní telefon Nokia 3310 vyhrál: Filip Hrubý

8. cena - Dárkové předměty od společnosti Mobil Media vyhrála: Dita Nekysová

9. cena - Dárkové předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Libor Dusek

10. cena - Dárkové předměty od společnosti Mobil Media vyhrála: Denisa Zdráhalová

11. cena - Dárkové předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Eduard Beneš

12. cena - Dárkové předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Pavel Dobiáš

13. cena - Dárkové předměty od společnosti Mobil Media vyhrála: Alena Strejcová

14. cena - Dárkové předměty od společnosti Mobil Media vyhrál: Jiří Zlámal

(Jména jsou uváděna tak, jak je soutěžící zadali do formuláře.)

Výherci budou v nejbližších dnech kontaktováni pomocí e-mailu, který uvedli v dotazníku. Aby obdrželi svoji výhru, musí se prokázat soutěžním číslem, které jim bylo přiděleno a odesláno na jejich e-mailovou adresu po vyplnění soutěžního formuláře. S ohledem na probíhající vánoční a novoroční svátky budeme výhry předávat, či rozesílat až v týdnu od 6.1.2003. Prosíme výherce o strpení.

Báječné Vánoce s Mobil.cz jsou u konce, stačí jen rozdat dárky a těšit se na další soutěže, které pro vás v příštím roce připravujeme. Doufáme, že se jich zúčastníte ve stejně hojném počtu jako těch letošních.