Nevyhazujte starý mobil, může se ještě hodit

Smysl akce spočívá v tom, že lidé darují staré mobilní telefony nebo náplně do počítačových tiskáren společnosti Recycling Appeal, která má za sebou už pět let činnosti a obrat tři miliony liber (asi 150 milionů korun). Jejích sto zaměstnanců působí v Británii, Irsku, Francii a Španělsku. Společnost přístroje ekologicky recykluje - tedy opraví a znovu prodá - stejně jako to udělala už v případě asi dvou milionů kilogramů mobilních telefonů a tiskových náplní. Výtěžek akce věnuje spolupracujícím charitám.

Organizace uvádí, že jen v Británii je na 75 milionů nepoužívaných mobilních telefonů - což je více, než má země obyvatel. Odhaduje, že by se v příštích čtyřech letech mohlo v EU recyklovat asi 50.000 tun mobilních telefonů.