Nevím, jestli si toho klienti Paegasu všimli, ale v podrobném vyučtování se začalo u odeslaných SMS zpráv objevovat i číslo, na které byly poslány. To dříve nebylo zvykem, dříve jste na podrobném rozpisu viděli sloupec čísel s nápisem Krátká zpráva a jako číslo tam bylo číslo SMS centra. Nyní RadioMobil poctivě vypisuje namísto SMS centra (to si zase tak moc neměníte) číslo, kam byla zpráva poslána. Zajímavé bylo, že jsem registroval přechodnou fázi, kdy byla vypsána čísla na EuroTel, ale při poslání SMS zprávy do Paegasu bylo zaznamenáno jen číslo SMS centra. V každém případě je príma, že to konečně funguje tak, jak má.