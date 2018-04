Nevěřte UPOZORNĚNÍ, je to pěkná blbost

A svět se baví. V tomto případě již dokonce čtyři roky. Tak dlouho koluje světem v mnoha podobách e-mail, v kterém autor varuje před vykradením vaší SIM karty na dálku, infikováním telefonu virem a následně jeho zničením. Je to samozřejmě nesmysl, nic takového se nestane, na dálku vám kartu nikdo nevykrade (pin, údaje) a mobil se nezničí.

Zpráva koluje i v současné době v několika různých podobách. Text je sice velmi podobný, ale někdy je pouze v těle zprávy, naposledy do našich schránek však dorazil jako příloha ve formátu PDF. Autor si dal tu práci, že použil razítko existujícího obchodu s mobily. Nevíme, jestli se jedná o zneužití, nebo je autorem samotný prodejce, v každém případě se ale nemusíte ničeho bát.

E-mail je totiž klasický hoax (více o tomto fenoménu zde), tedy falešná (poplašná) zpráva, která se lavinovitě šíří internetem. A jak je tomu v tomto případě, v mnoha podobách a již několik let. Poprvé jsme vás o ní informovali již v roce 2002, naposledy loni v únoru.

Pokud vám tedy tento e-mail do schránky dorazí, smažte jej a nikam ho nepřeposílejte. Nemusíte se bát, že by se "řetězec neštěstí" porušil, on se vždycky někdo najde, kdo mu vnukne nový život. My vás o tom pak budeme informovat...