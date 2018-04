T-Mobile vylepšil nový tarif. Na trhu najdete lepší ceny než u operátorů

Český mobilní trh je specifický, takže levněji než u operátora nakoupíte tarif přes zprostředkovatele. V našem případě se podařilo přes jednoho z nich ušetřit z ceny tarifů měsíčně 10 procent. Sleva 50 korun z běžné ceny 499 Kč u operátora není sice zásadní, ale při dvouletém úvazku je to už slušných 1 200 korun. Později jsme dokonce u jiného zprostředkovatele (oba nás kontaktovali sami telefonicky) mohli získat slevu 100 korun, tedy za dva roky 2 400 Kč.

Navíc T-Mobile tento tarif až do konce června vylepšil. Standardně obsahuje neomezené volání do všech sítí a 500 MB dat. Naopak SMS se platí s cenou 1,50 Kč za kus. Což je docela nevýhodné. Jenže v akci tarif Mobil S obsahuje i neomezené SMS do všech sítí. Další parametry tarifu se nemění, takže za dalších 0,4 GB dat se platí 99 korun, případně za 1 GB dat navíc 199 korun.

Přesto má nabídka jeden háček. Neomezené SMS vyměníte za slevu 1 000 korun na mobil, kterou jinak T-Mobile k tarifu dává.

Zprostředkovatelé umí nabídnout i nabídku O2 Family, což je neveřejný program O2 pro firemní zákazníky. Dříve působil pod značkou Bonerix. Nám byl nabídnut tarif Maxi, což je v podstatě stejný tarif jako běžný O2 Free CZ, jenže ten stojí 749 korun měsíčně, zatímco přes O2 Family jen 549 korun.

Případné slevy lze zkoušet získat i přímo z operátora. Podle zkušeností čtenářů Mobil.iDNES.cz to obvykle jde.