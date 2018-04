Neuvěřitelný fotomobil Nokia 808 má 41 megapixelů a odepsaný Symbian

Nokia 808 PureView je nástupce doposud stále asi nejlepšího fotomobilu, již dva roky starého modelu N8. Podobně jako on používá operační systém Symbian (v nejnovější verzi Belle), oblast okolo fotoaparátu má vystouplou a k dispozici je xenonový blesk.

Tím hlavním tahákem nové 808 je ale samotné rozlišení fotoaparátu a jeho technologie. Ve chvíli, kdy Jo Harlow, šéfka smartphone divize Nokia, oznámila počet megapixelů, to v sále jen zahučelo. Aby také ne, je jich 41. Jakkoli je toto číslo především marketingovým tahákem, právě nový čip a s ním spojené technologie zpracování obrazu mají uživatelům přinést v mobilních telefonech doposud nepoznanou kvalitu snímků.

Jak jsme si také na nepříliš dobře osvětleném stánku Nokie následně ověřili, kvalita snímků je opravdu velice slibná. K článku přikládáme i tři fotografie pořízené novým super fotomobilem – jednu v klasickém rozlišení 8 megapixelů a zbylé dvě v plném rozlišení 38 megapixelů.

Fotografie z Nokia 808 PureView - rozlišení 38 megapixelů Fotografie z Nokia 808 PureView - rozlišení 38 megapixelů Fotografie z Nokia 808 PureView - rozlišení 8 megapixelů

Většina uživatelů bude s PureView fotografovat právě v osmi nebo pětimegapixelovém režimu, tehdy foťák pořizuje i datově nepříliš náročné snímky. Ten náš ze změti na výstavišti má zhruba 1,8 megabajtu. Focení v tomto režimu funguje tak, že fotoaparát standardně ze všech pixelů, které má k dispozici, vypočítává nejlepší obraz. Odstraňuje zašuměné pixely a případné další vady v obrazu, snaží se maximálně využít informací o světle. Uživatel si také může vybrat oblast na snímku, kterou chce ve skutečnosti vyfotit – se 41megapixelovým čipem má poměrně slušný smysl i pouhý digitální zoom – telefon jednoduše udělá uživatelem vybraný výřez a opět jej zmenší na 8 nebo 5 megapixelů.

Plné rozlišení je 38 megapixelů, celkový fyzický počet 41 megapixelů tedy zůstává v tomto případě nevyužit. I tak je to ale ohromující porce dat. Jeden snímek má klidně i přes 12 megabajtů. Množství zachycených detailů je opravdu ohromující a i při horším osvětlení se případná neostrost po zmenšení snímku snadno ztratí. Na stánku Nokie předváděli představitelé firmy například fotografování miniaturního modelu města s jen několik milimetrů vysokými postavičkami. Při zazoomování na displeji telefonu jsou přitom i detaily na postavičkách dobře rozeznatelné. Podívat se na to, jak se s Nokií 808 PureView fotí, můžete na videu u tohoto článku.

Krom fotoaparátu je Nokia 808 také doposud úplně nejlepším symbianovým smartphonem na trhu a možná trochu paradoxně asi i nejlepší nokií. Operační systém Symbian Belle pohání 1,3GHz procesor a telefon je opravdu velmi rychlý. Zpracování obřích snímků mu nedělá vůbec problém, ani práce s nimi v galerii není nijak zpomalená. Na počítači budete mít se zobrazením fotografií o obřím rozlišení větší problém než na tomto mobilu.

Displej je čtyřpalcový a má stále poměrně nízké rozlišení 360 x 640 pixelů, i tak je ale poměrně kvalitní. Nokia dokázala už u staršího modelu E7, že i toto rozlišení je stále dobře použitelné. V prohlížeči ale přeci jenom čitelnost stránek nedosahuje kvalit dnešních smartphonů s HD displeji.

Ve výbavě telefonu nechybí NFC, USB 3.0 nebo 16GB vestavěná vnitřní paměť a slot pro paměťové karty. Fotoaparát krom ohromujícího rozlišení umí nahrávat i video v rozlišení Full HD s frekvencí 30 snímků za sekundu.

V ruce je 808 poměrně příjemným kouskem. Mohou za to její velmi zaoblené tvary, které znamenají, že telefon skvěle sedne do dlaně a to i přes své poměrně výrazné rozměry (123,9 x 60,2 x 13,9 mm). Hmotnost 169 gramů je ale už poměrně vysoká a společně s hodně vystouplou částí fotoaparátu na zádech bude v kapse už poměrně vadit.

Nokia 808 PureView se na trh dostane letos v létě za nedotovanou cenu okolo 450 euro bez daně. V českých korunách by to mohlo znamenat cenu okolo 13 500 korun.

Nová špičková symbianová nokia je jednou z nejzajímavějších novinek letošního Mobile World Congress. Vzhledem k současnému zaměření firmy především na Windows Phone je to velké překvapení. Špičkový fotoaparát ale opravdu táhne. I na stánku Nokie byla 808 zdaleka nejobletovanější novinkou, Windows modely i telefony Asha zdaleka tolik zájmu nebudily.