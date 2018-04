Neuplyne den, aby nás něco nepřekvapilo. Kdo by se nadál, že se rozloží sítě Eurotelu a RadioMobilu současně. Přesto se tak stalo. Výpadky našich operátorů vás samozřejmě nejspíš pořádně rozzlobily a řadě z nás nadělaly lecjaké problémy. Dnes, kdy již by mělo být vše v pořádku, si však můžeme díky problémům GSM také připomenout, že člověk je na své planětě stále malým pánem. Neměli bychom na to zapomínat.