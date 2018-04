Neumírejte ještě, ten nový mobil bude přehrávat i video!

Spoty mobilních operátorů v České republice vždy patřily k nejvtipnějším a nejoblíbenějším. Vždyť kdo by se dokázal rozčilovat nad reklamami z dob, kdy se náš nejmladší operátor jmenoval Oskar. Třeba nad tou, ve které se Jiří Macháček alias Bob dozvídá, že „na velikosti nezáleží“ – pamatujete? - reklamu najdete zde.

Populární jsou ale i novější – všem zní v uších dozajista ještě nyní vánoční spot s Petrem Čtvrtníčkem a jeho falešnými soby. Nejen Vodafone (potažmo Oskar) je však přeborníkem na žerty. Podívali jsme se, jak kreativní jsou marketingová oddělení a reklamní agentury v zahraničí.

Neumírej, v novém mobilu si pustíš i MP3!

Abychom vás nenechali příliš dlouho čekat na vysvětlení článkového titulku, zařadili jsme tento reklamní spot hned na začátek. Na posteli se v poměrně choulostivé situaci nachází jakýsi senátor, který pravděpodobně z nadměrného vzrušení dostal infarkt. Žena, která patrně na všem nese vinu, se všemožně snaží dostat muže pod sebou k vědomí. Když už neví, co by řekla, přichází na řadu ona povzbudivá slova: „Vy nesmíte umřít! Ten nový mobilní telefon bude přehrávat videa, MP3, budete si na něm moct zahrát i 3D hry a bude mít vážně ‚cool‘ grafiku!“ Bohužel, ani po této smršti přesvědčivých argumentů se senátor neprobouzí. Nová záchranná metoda se tedy neosvědčila.

Nechte si od svého partnera koupit něco pěkného!

„Miláčku? Jsi v klubu?,“ slyší muž ze sluchátka po přijmutí telefonního hovoru. „Ano?,“ reaguje na otázku, ale v tom už žena vypráví o nádherném koženém kabátu, který viděla za pouhou „tisícovku“. Můžu ho koupit? „Jistě, jestli se ti tak moc líbí.“ Během vteřiny už ale vášnivě nakupující žena hovoří o dalších věcech. Oblékající se muž jí všechno odsouhlasí a divák jen žasne, jací tolerantní manželé existují. Po ukončení telefonátu ale idylická atmosféra končí. „Neví tu někdo, čí je to mobil?“ optá se již obléknutý muž a nám dochází pointa. Manželky, hromadně vás vyzýváme – zkuste také někdy zavolat svému partnerovi a poprosit ho o nákup s jeho kreditní kartou. Třeba se vám také takto „poštěstí“.

Ranní osvěžení v bazénu? Ne vždy s příjemným koncem

Máte u svého domu luxus v podobě bazénu? Pak jste už určitě zažili chvíle, kdy jste se v něm ráno po noční party chtěli osvěžit. Plavete, potápíte se, v tu chvíli ale zazvoní váš mobilní telefon a upozorní vás na novou multimediální zprávu. S radostí otevíráte přiloženou fotografii od vašich přátel a těšíte se na nějakou veselou momentku z předešlého večera. Jaké nepříjemné překvapení vás však může potkat, se už podívejte sami.

„Ulíváte“ se z práce? Pak pozor na videohovory od šéfa!

Nechodíte do práce a předstíráte při tom, že jste nemocní? Žádný problém – pokud jste ale doma. Jakmile si ovšem vyrazíte třeba na nákup nových hudebních alb, dejte pozor na nečekané videohovory od vašeho šéfa. Zajímavým a kuriózním způsobem to vyřešil líný a nepracující mladík z následující reklamy.

Buďte obezřetní při hovorech s handsfree

Představte si, že jdete nakoupit, ale v tom vám zvoní mobilní telefon. Nemáte však příliš času, a tak si nasazujete handsfree, abyste při hovoru mohli v klidu vybírat, co máte na nákupním lístečku. Kamarád vám do sluchátka říká, za kolik mu byl prodán pozemek, ale tato částka se vám zdá příliš vysoká. Díváte se do mrazícího boxu a říkáte přitom: „To je ale moc peněz!“ Přicházíte před pokladnu a pokračujete v konverzaci: „Nerad ti to říkám, ale byl jsi právě okraden. Slyšel jsi mě? Byl jsi okraden!“ To už ale prodavač zbystřil a špatně pochopil, komu jsou vyřčená slova určena. Jak byste v takovém případě možná dopadli, se můžete sami podívat v následujícím videu.

Nepůjčujte nikomu svůj mobil!

Přestože následující reklama není stejně jako předchozí v českém jazyce, nepotřebuje žádný podrobnější komentář. Muž, který se v noci prochází vilovou čtvrtí, uvidí, jak se zřejmě zapomnětlivá manželka bez klíčů snaží vzbudit někoho v domě křičením a později i vrháním malých kamenů. Vtom už ale ženě nabízí svůj mobil se slovy: „Proč to nezkusíte telefonem?“ Jak si sami můžete prohlédnout, nebyl to právě nejlepší nápad.

Výzva: Pobavily vás reklamy, které jsme pro vás našli? Znáte ještě nějaké jiné? Neváhejte a podělte se o ně s ostatními v diskusi. Ty nejzajímavější vybereme a umístíme do některého z příštích dílů.