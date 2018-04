Netwave: GPRS modem pro USB port počítače

Mobilní telefony přestávají být zajímavé ve chvíli, kdy potřebujete přes mobilní síť dlouhodobě připojit stolní počítač nebo server. Mají funkce, které s největší pravděpodobností nevyužijete, a musíte řešit problémy s jejich trvalým napájením. Mnohem praktičtější jsou v tomto ohledu datové moduly, nebo chcete-li, GSM modemy. Velmi snadno je nainstalujete, zpravidla zabírají jen minimum místa a bývají levnější, než vhodný mobil. Redakčnímu testu jsme tentokráte podrobili novinku na našem trhu, GPRS modem iTegno WM1080A určený pro připojení k USB portu počítače.

Použité plastové šasi zaujme nejen svým ladným dojmem, ale také svou funkčností. Najdete totiž na něm pouze prvky přímo související se základními vlastnostmi GSM modemu. Kromě malého konektoru USB rozhraní je to zejména malá indikační LED dioda, vkusně začleněná krytka SIM karty a nenápadný anténní vstup na spodní části. Pokud byste se přeci jen rozhodli, že budete chtít kromě přenosu dat také telefonovat, máte k dispozici ještě klasický "jack" pro připojení dodávaného sluchátka s mikrofonem. Volání s využitím zvukové karty počítače totiž modem přímo nepodporuje.

Celé zařízení není v podstatě ničím jiným, než GSM modulem Wavecom rozšířeným o několik málo prvků nezbytných pro komunikaci s počítačem přes USB rozhraní. Z hlediska mobilní sítě tedy jsou jeho vlastnosti zcela identické se zmíněným modulem. Pracuje v pásmu 900/1800 MHz, podporuje běžné datové přenosy rychlostí až 14,4 kbps, faxy a samozřejmě textové zprávy. Ovšem tím jeho možnosti ještě zdaleka nekončí. Jako jeden z mála podporuje SIM Toolkit, a pokud byste chtěli rychlejší data, nabídne vám GPRS. V tuto chvíli však dokáže alokovat pouze 2+1 timeslotu, což je v dnešní době trochu málo. Mnohem zajímavější varianta 4+4 se připravuje až na příští rok, s největší pravděpodobností přijde koncem prvního čtvrtletí.

Samotná instalace je velmi jednoduchá, alespoň co se hardwarové části týče. Napájení obstarává rozhraní USB, takže v podstatě stačí vložit SIM kartu a připojit příslušný kabel k počítači. Mnohem složitější je to však se softwarem. Distributor sice s modemem dodává návod v češtině i vhodný program, ale oba celou věc spíše komplikují. My měli k dispozici variantu pro operační systém MS Windows 2000 a při první instalaci nedokázal tento software modem detekovat. Přestože všechna nastavení byla správně, stále se tvářil, že mu vnucujeme neznámé zařízení. Najednou, bez našeho sebemenšího zásahu, začalo vše fungovat. S tímto problémem jsme se přitom setkali u obou počítačů, k nimž byl modem připojován. Dlužno dodat, že na vině nebyl operační systém. Ten totiž od prvotní instalace potřebných ovladačů s modemem komunikoval a v případě zájmu jste s ním mohli pracovat. K tomu je však vhodné opatřit si seznam vhodných AT příkazů.

Během další práce s modemem se potvrdil původní, ne zrovna optimistický předpoklad. Pokud alespoň trochu rozumíte počítačům, je nanejvýš vhodné zapomenout na dodávaný software. Na samotný hardware totiž nemůže být nejmenší kritiky, s výjimkou nízké rychlosti přenosu přes GPRS. Modem je stabilní, při spojení nepadá a nevadí mu být trvale on-line. Podporu SIM-Toolkitu však zatím využije opět jen technicky zdatnější uživatel, jeho obsluha totiž je zatím pouze na terminálové úrovni, vhodný obslužný software chybí. Bez patřičných AT příkazů se tedy neobejdete. Po těch ostatně musíte sáhnout i ve chvíli, kdy nechcete vypínat na SIM kartě PIN kód. Vhodnou instrukci totiž musíte zadávat ručně.

Myšlenka vytvořit vlastní obslužný software k tomuto modemu byla jistě dobrá, ale nebyla zrealizována tím nejlepším způsobem. Kromě již zmíněných problémů s detekcí při jeho používání narazíte na několik zásadních nedostatků. Na to, jak je relativně jednoduchý, má nelogické ovládání a leccos mu chybí. Přestože byl vytvořen pro kompletní obsluhu modemu, v praxi má význam tak maximálně pro nastavení přístupového bodu (APN) GPRS. Všechny ostatní funkce, jako odesílání textových zpráv, telefonování či správa telefonního seznamu, jsou nepoužitelné. Namátkou jen několik vlastností. V seznamu můžete jednotlivá jména jenom třídit a zavolat lze jen na číslo v seznamu nebo v textové zprávě. Nová SMS se vytvoří také dosti netradičním způsobem, editací staré. Když vám někdo volá, tak software to nijak neřeší a dále se tváří, že se nic neděje. Podobné nedostatky najdete prakticky všude, na co se podíváte.

Není pro každého

GPRS modem iTegno WM1080A si určitě zaslouží naši pozornost. Má kvalitně provedený hardware, byl stabilní a snadno se dorozuměl s operačním systémem, v našem případě MS Windows 2000. Potěší podporou SIM Toolkitu, celkový dojem naopak kazí rychlostí GPRS. Díky relativně malým rozměrům si ho lze představit i jako konkurenta PC karet do notebooků. Bohužel všechny jeho vlastnosti dokáže využít jen technicky schopnější uživatel. Dodávaný software je totiž prakticky nepoužitelný. V současnosti ho pořídíte za 10 968 Kč včetně daně.

Modem byl zapůjčen od výhradního dovozce, společnosti ICE, který ho nabízí pod obchodním jménem Netwave.