NetSync - synchronizace dat po síti

Pro starší modely je tato aplikace samostatně stažitelná ze serveru Palm Computingu. Skládá se ze dvou aplikací. Jedna je určená pro PalmPilota a druhá pro PC. Od verze Palm IIIx a Palm V je tento nástroj přímo zabudován do programu HotSync na PC a současně v aplikaci HotSync, která je součástí operačního systému PalmPilota.

K čemu to vlastně je?

Základní výhodou technologie NetSync je možnost synchronizace dat z vašeho Palm III nebo Palm V (dále jen PalmPilot) s daty v Palm Desktopu na vašem počítači. Na tom by nebylo nic tak zvláštního. NetSync však umí tato data synchronizovat i tehdy, když svůj PalmPilot synchronizujete například z počítače vašeho kolegy z jiné kanceláře nebo dokonce z počítače v kanceláři, která se nachází v jiném městě. A to bez toho, aniž byste se museli obávat, že vaše data zůstanou na tomto počítači uložena. Jedinou podmínkou je, aby tyto počítače byly připojeny do počítačové sítě, pracující na protokolu TCP/IP.

Co je potřeba?

V podstatě nic. Všechny nástroje dostanete už při koupi, je třeba je pouze správně nastavit.

Nastavení primárního PC:

Primárním PC se myslí počítač, na kterém máte v Palm Desktopu uložena, a se kterým nejčastěji synchronizujete data z PalmPilota. Na tomto počítači tedy máte založeno konto se jménem, které je shodné se jménem PalmPilota (tzv. HotSync name). Toto jméno najdete, pokud v PalmPilotovi spustíte aplikaci HotSync. Zobrazí se okno HotSync a již zmíněné jméno najdete v pravém horním rohu.

Nejprve musíte zjistit IP adresu vašeho počítače. Tuto IP adresu vám sdělí váš správce sítě nebo ji můžete najít v Tento počítač, Ovládací panely, Síť. Vyberte záložku Konfigurace. V okně klikněte na položku Protokol TCP/IP. Tato položka může být svázána se síťovou kartou nebo s telefonním adaptérem. Ukažte na tu, která je svázána se síťovou kartou a ukažte na tlačítko Vlastnosti. Ze zobrazeného okna vyberte záložku Adresa IP. Tam najdete IP adresu vašeho PC i s podmaskou sítě. Tato dvě čísla si opište. Dále musíte zjistit jméno vašeho počítače. Toto jméno vám sdělí váš správce sítě nebo ji můžete najít v Tento počítač, Ovládací panely, Síť. Vyberte záložku Identifikace. V okně najdete Název počítače. Tento název si také někde poznamenejte. Spusťte aplikaci HotSync Manager. Tato aplikace se nainstaluje na PC společně s Palm Desktopem. V nástrojové liště Win95 nebo Win98 najdete ikonu HotSync manageru





Klikněte na tuto ikonu pravým tlačítkem myši. Zobrazí se menu. Klikněte na položku Setup. Zobrazí se okno Setup. Ukažte na záložku Network.





V okně najdete seznam HotSync jmen uživatelů, kteří si na počítači synchronizují svá data. Ukažte na zatrhávací pole před svým jménem. Ukažte na tlačítko TCP/IP Settings. Zobrazí se okno TCP/IP Settings. Pokud máte správně v Ovládacích panelech nastavenu IP adresu, zobrazí se v tomto okně.





Pokud ne (jste-li připojeni například přes telefonní adaptér), zobrazí prázdné okno. V tomto případě zavolejte správce vaší sítě. Je-li ve vašem nastavení použita i maska podsítě, uveďte ji také. Po zadání IP adresy klikněte na tlačítko OK. Tím se zavře okno TCP/IP Settings. Dalším kliknutím na tlačítko OK se zavře okno Setup.

Nastavení HotSync na PC s daty:

Je velmi jednoduché. Před nastavením musíte pouze vědět, zda chcete tento počítač používat pouze jako prostředek pro uložení dat z Palm Desktopu nebo na něm budete také synchronizovat data přes kolébku nebo IrDA port.

Klikněte na ikonu HotSync Manageru v nástrojové liště Win95 nebo Win98. Zobrazí se menu. Pokud chcete použít počítač pouze jako zdroj dat a nebudete na něm přes kolébku nebo IrDA provádět HotSync, musí být nezaškrtnuta položka Local a klikněte myší na položku Network. Pokud chcete také s tímto počítačem synchronizovat data, musí být zaškrtnuta položka Local a vy klikněte na položku Network, čímž ji aktivujete.

Nastavení PalmPilota:

Pokud chcete synchronizovat data po síti, musíte v PalmPilotovi nastavit IP adresu počítače, ze kterého se mají použít data pro synchronizaci.

Spusťte aplikací HotSync na vašem PalmPilotovi. Zobrazí se okno HotSync. Ukažte tužkou na ikonu Menu, kterou najdete vlevo od plochy pro psaní Graffiti. Zobrazí se menu Options Z menu vyberte položku Primary PC Setup. Zobrazí se okno se stejným názvem. Ukažte pod popisku Primary PC name a zadejte dříve zjištěné jméno počítače. Ukažte pod popisku Primary PC Address a zadejte dříve zjištěnou IP adresu vašeho počítače. Ukažte pod popisku Subnet Mask (optional) a zadejte dříve zjištěnou podmasku sítě, pokud ji máte na vašem PC zadánu. Nyní ukažte na tlačítko OK.

Nastavení HotSync na PC:

Tímto PC se myslí ten počítač, ke kterému máte připojenu kolébku nebo IrDA port, určený pro synchronizaci dat.

Klikněte na ikony HotSync Manageru v nástrojové liště Win95 nebo Win98. Zobrazí se menu. Musí být nezaškrtnuta položka Local a klikněte myší na položku Network.

3,2,1... Start: