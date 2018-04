Netolerujeme v naší společnosti hajzlíky

Je to již delší dobu, kdy se na internetu objevil server zatepla.cz - server honosící se sloganem Netolerujeme v naší společnosti softwarové piráty. V úterý slavil jeho provozovatel, antipirátská organizace BSA, svůj první triumf, jímž se mělo stát odsouzení prvního koncového uživatele.

Cituji z tiskové zprávy BSA: "Samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 10 vydal trestní příkaz, který stanoví, že provozní programátor odpovědný za provoz počítačové sítě a vybavení počítačů příslušným softwarovým vybavením s řádnými licencemi ve firmě Českomoravská lékárnická platebna, a. s., porušil zákon č. 35/1965 Sb. ve znění novel (autorský zákon) a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na jeden rok. Trest byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání tří let."

O co tedy šlo? Stručně řečeno, člověk, který "měl na starosti počítače ve firmě", jak by asi nejlépe znělo jeho zařazení - byl potrestán za to, že instaloval na firemní síť nelegální software - respektive nainstaloval více kusů software, než na kolik měla firma licencí.

Celý případ má několik smutných momentů. Především BSA uspořádala tiskovou konferenci v okamžiku, kdy rozsudek nenabyl právní moci i přes to, že věděla, že obžalovaný se odvolal. Jméno Jiřího H. (v tiskové zprávě BSA bylo uvedeno plné jméno) bylo tedy zatím pošpiněno neoprávněně a Jiří H. by se v případě osvobozujícího rozsudku vyššího soudu mohl (a dle mne i měl) domáhat omluvy případně finanční satisfakce.

Druhým smutným momentem je, že soud přenesl zodpovědnost za nakoupení software přímo na jednotlivce. V tomto konkrétním případě je navíc dosti sporné, zda odpovědnost přenesl na toho pravého člověka. Stejnou funkci ve firmě obžalovaného zastávají ještě další dva lidé. V každém případě by potrestanou měla být firma - taková je logika; firma by si také čistotu software měla ohlídat. Právní výklad a možnosti našeho zákona jsou ale jiné evidentně jiné.

Do třetice všeho zlého a to nejsmutnější. Člověk se dostal před soud na základě anonymního bonzu, anonymního udání z www.zatepla.cz. Přiznám se, že to mi na celé věci přijde nejvíce nechutné. Většinu našich čtenářů jsem v minulosti pobouřil svým poměrně ostrým vystupováním proti softwarovému pirátství, jestli jsem ale něco nechtěl, pak to, aby namísto zvyšování uvědomnění si hodnoty cizí práce nastoupilo nejnechutnější a nejopovrženíhodnější české bonzáctví.

Středověký hon na kacíře dostává nové rozměry; tak, jako si dříve nemohl být farář jist, že se mu nezachvěje ruka beroucí kalich s Krví Páně, jasný to znak odpadlictví, pro nějž může skončit na hranici udán nespokojeným farníkem, dnes si nemůže být žádný majitel počítačů jist, že někdo z jeho nepřátel nevleze na bonzácký server BSA, případně nezavolá (rovněž anonymně) z horkým udáním za používání nelegální instalace Windows Commandera nebo něčeho podobného.

Proti kradení software je třeba bojovat, ale rozhodně ne chucpe metodikou, kterou zvolila BSA - pranýřováním ojedinělých případů, exemplárním potrestáním jednotlivce (ergo když mu nepochybně musel majitel firmy nařídit software instalovat, nebo s tím alespoň tiše souhlasit), rozhodně ne vyzýváním k bonzáctví.

Softwarové firmy by si měly začít rychle uvědomovat, že softwarové pirátství není vyvoláno jen neochotou zaplatit za cizí práci, ale také zběsilým modelem licencování. Dnes již ani velké firmy nezvládají hlídat počty licencí a zvažovat potřebnost dokupu dalších licencí - hodně aplikací se používá serverově, hodně přes WEB, hodně programů se používá jednou za uherský rok. Velké firmy jako Microsoft by namísto obecných výzev k anonymnímu bonzování měly přehodnotit licenční politiku a věnovat zlomek času na změnu jejího principu.

To nás ale samozřejmě neomlouvá před tím, že používáme kradený software. I v naší firmě bychom jistě nějakou nelegální instalaci našli. Správa software na síti vybavené počítači s Windows systémem je absolutně nepřehledná a nedivím se správci, že se mu nedaří uhlídat, kdo si kde co instaluje - pokud nechce každý den procházet cizí počítače, nemá moc šancí.

Jedna dobrá zpráva - www.zatepla.cz moc nefunguje - formulář se 15/3 nedal odeslat. Zkoušel jsem, co to udělá, když tam dám bonz na Microsoft.

Jaké je poselství tohoto článku? BSA byla dobrá aktivita, dokud se snažila vysvětlovat, že za software se má platit, dokud šla na celý problém zdlouhavou ale schůdnou cestou edukace, vzdělávání. V okamžiku, kdy BSA spadá do honu na čarodejnice, exemplárních testů a bonzování, nejde o nic jiného, než o svinstvo. A neměli bychom ve společnosti tolerovat hajzlíky.

PS: Můj předchozí článek na toto téma se jmenoval Jaký národ, takový warez.

A zde se můžete vyjádřit - jaký je váš názor.