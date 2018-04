Netla nakoupila a prodala akcie ČRa

Blokový obchod s 3,475 milionu kusů akcií Českých radiokomunikací za 1,48 miliardy korun se dnes uskutečnil na pražské burze. Cena jedné akcie činila 425 korun. Počet zobchodovaných akcií odpovídá počtu cenných papírů, které v radiokomunikacích držela společnost Netla Management. Na trhu se podle brokerů šíří spekulace, že podíl Netly koupil majoritní vlastník radiokomunikací, kterým je společnost Bivideon ovládaná Deutsche Bank.

Mediální zástupce Bivideonu Miloš Růžička však tyto spekulace odmítá, ve svém vyjádření se však omezil pouze na jednu větu. "V tuto chvíli nemám žádné informace o tom, že by došlo k tomuto obchodu," řekl ČIA Růžička. Obchodníci na burze zastávají jiný názor. "Existují dvě možnosti. Buď to koupil vlastník radiokomunikací, nebo jde pouze o přesun akcií v rámci uskupení ovládaných vlastníky Netly," uvedl broker společnosti Atlantik FT Radúz Šrom.

Podle Boba Pavlici ze společnosti BH Securities bude muset Bivideon, pokud je kupcem akcií, vyhlásit povinný výkup. "Pokud akcie opravdu koupil Bivideon, přesáhne jeho podíl 75 procent a bude muset vyhlásit povinný výkup akcií," uvedl Pavlica.

Na konci loňského roku Netla vlastnila jen 3,3 procenta akcií Českých radiokomunikací, zbytek ze svého 11procentního podílu nakoupila v průběhu prvního pololetí letošního roku. Společnost Netla Management je registrována na Kypru a podle spekulací tisku ji vlastní kontroverzní český finančník Pavel Tykač.

Majoritním vlastníkem Českých radiokomunikací je firma Bivideon, kterou vlastní investiční fond Czechvalue Investment Limited spravovaný Deutsche Bank s podílem 71,89 procenta. Na konci loňského roku dále držela 2,8 procenta akcií radiokomunikací The Bank of New York, 2,3 procenta J&T Banka a 1,4 procenta americká společnost Brown Brother Harriman. Zbytek akcií je rozptýlen mezi drobné investory.