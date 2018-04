Chtějí každému smartphonu přidělat 3D. Zatím je to však rozmazaná vize

S 3D technologiemi ve smartphonu to už výrobci párkrát zkusili, ale ani 3D telefon od LG (Optimus 3D), ani od HTC (Evo 3D) se větších úspěchů u zákazníků nedočkaly. A to i přesto, že jsme kdysi 3D do dlaně předpovídali slušnou budoucnost. V chytrých telefonech je však nakonec 3D snad ještě obskurnější než u televizorů a zatím se prostě nechytlo.

Jenže s předpokládaným nástupem virtuální reality láká výrobce na trojrozměrný obraz znovu. A tak firma Neth 3D vymyslela příslušenství, které má teoreticky umožnit proměnu jakéhokoli smartphonu ve stroj schopný pracovat ve vizuální stránce se třemi rozměry. Firma k tomu používá dvě řešení, která jsou na sobě nezávislá, ale nejlépe fungují právě pospolu.

I když, fungují. Na veletrhu CES v rámci akce CES Unveiled společnost ukazovala prototypy svých vynálezů a upřímně, zatím není moc o co stát. Pouzdro s dvojicí kamer, které se s telefonem propojí přes wi-fi a umožní natáčet 3D video nebo pořizovat trojrozměrné fotky, je totiž dost neforemné. Sami autoři připouštějí, že produkční verze by měla být minimálně o polovinu tenčí a že by měla být kompatibilní s co nejvíce smartphony. Modul by nakonec jednou mohl být opravdu maličký, ale to je hudba vzdálenější budoucnosti.

Ale co, rozměrnější pouzdro nebo přídavný modul (který se dá nainstalovat třeba i na malý dron) nemusí být pro nadšence do 3D obrazu zas takovou překážkou. Horší je to podle nás s druhou stránkou věci, a to se schopnostmi 3D zobrazení. K tomu totiž Neth 3D používá speciální fólii na displej, která má umožnit pozorování trojrozměrného obrazu bez speciálních brýlí. Ale ukázka na stánku firmy spíš dokázala, že fólie obraz na displeji rozmaže. Moc velký dojem hloubky obrazu totiž fólie zprostředkovat nedovedla. Je samozřejmě otázkou, nakolik se na výsledku podílel onen 3D kryt, kterým bylo prezentované video pořízeno.

Nicméně aktuální stav tohoto příslušenství je takový, že obraz moc lákavě nevypadá a celé řešení je poměrně neforemné. Navíc, ona 3D fólie na displeji může být při běžném používání trochu otravná. I když pokud zrovna displej neběží ve speciálním 3D módu, fólie by obraz ovlivňovat neměla. Jenže na rozdíl od běžných fólií na displej je trochu tlustší, takže si jí nelze nevšimnout. I proto se mezi koncepty firmy vyskytuje řešení s fólií ve flipovém pouzdře. Jestli to ovšem nakonec bude k něčemu dobré, těžko říct. Neth 3D zatím jako zásadní průlom na poli trojrozměrných technologií v chytrých telefonech nevypadá.