NetFront i pro PocketPC - Fotografie PalmOS iQue - a další

Obrázky PDA iQue od Garmin...

včera zveřejnily některé internetové servery. My jsme vás o něm sice informovali už ve včerejším PalmaReportu, ale jsou k dispozici další informace. Předně operační systém, kterým je PalmOS. Handheld by měl mít rychlý procesor 150MHz Motorola Dragonball MXL a poběží na PalmOS 5. Barevný displej bude mít Graffiti a jeho rozlišení dosud není známo (bude to 240 x 320, nebo 320 x 480? Vzhledem k mapovému využití bychom jistě uvítali HiResPlus, ale ani barevný QVGA by nemusel být špatný).

O ostatních věcech se můžeme dohadovat dle obrázku. Na boku je patrný Jog-Dial, tlačítko Back a další, které by mohlo spouštět hlasový záznamník (nad firemním nápisem je otvor pro mikrofon?). Čekat dlouho nebudeme - iQue3600 má být jednou z hvězd CES, který začíná už 8. ledna.

Kalkulačka, která mluví

KidzTalk Calc vypadá na první pohled nenápadně a připomíná vestavěnou PalmOS kalkulačku. Nenechte se ale mýlit - tento kalkulátor umí mluvit a oznamuje "lidským" hlasem vaše výsledky i zmáčknutá tlačítka. Funguje ale jen na PalmOS5 handhledech Tungsten T a Sony Clie NX. Výrobcem je Toysoft a cena je 5,99 USD.

Senseboard - další prototyp

Pamatujete si na virtuální klávesnici Senseboard, o které jsme vás informovali už více než před rokem? Firma připravila nový prototyp, který je proti původnímu modelu nejen designově vylepšený.

SD do CF slotu? No problemo!

Máte rozdílná mobilní zařízení s různými sloty (tedy třeba PDA s SD a foťák s CF apod.)? Panasonic pro vás připravil nyní adaptér, kterým do vašeho CF slotu dostanete SD kartu!

NetFront pro PocketPC

Nedávno jsme vám představili internetový browser NetFront3, který Sony přikládá k handheldům Clié řady NX. Nyní ACCES připravil verzi tohoto skvělého prohlížeče i pro PocketPC platformu. Koupíte ho za 29,80 USD.

I PocketPC platformě má tento browser co nabídnout - zejména svoji schopnost ukládat stránky, unikátní systém trojí lupy, ovládání stylusem, podporu WAP2 a JDK 1.1 Java. Vyzkoušet můžete dosytosti v 45denní trial verzi.