NetFront 3.1 pro Symbian OS, konkurence pro Operu? (2)

NetFront 3.1 se na P800/P900 ovládá kombinací ikon a kolečka, stisk kolečka obvykle aktivuje URL link. Ovládání přes dotykový displej je také částečně možné, zde ale NetFront za Operou výrazně zaostává v komfortu navigace a nemá žádné kontextové pop-up menu. Scrollování obsahu okna není nejrychlejší, ale na druhou stranu není nijak výrazně pomalejší než u Opery. Kompletní přeformátování stránky (například při změny typu zobrazení) s aktivní pamětí cache trvá pár sekund u kratších stránek a až desítky sekund u stránek delších - zde bych řekl, že Opera je o něco rychlejší. Práce s bookmarky je velmi jednoduchá stejně jako ukládání obsahu stránek do interní paměti smartphonu nebo na paměťovou kartu. U jednotlivých stupňů zvětšení prohlížené stránky se automaticky obnovují všechny obrázky, jejichž časový přepočet do nového rozlišení také není zrovna zanedbatelný. Stejný jev se vyskytuje při vyhledávání konkrétního slova nebo skupiny slov v delších stránkách. Nemusím snad připomínat, že u webových stránek optimalizovaných pro mobilní zařízení vše funguje takřka bleskově, totéž ale platí o prohlížení takových stránek v Opeře.































Renderování stránek funguje v NetFrontu opravdu na jedničku a troufám si tvrdit, že je mnohdy rychlejší než obdobná technologie obsažená v browseru Opera. Díky systému volitelné paměti cache a možnosti jejího ukládání na paměťovou kartu (viz preference programu) můžete ušetřit hodně interní paměti smartphonu a přitom si dopřát slušný luxus rychlého refreshe častěji prohlížených stránek. NetFront umí mimo HTML stránek pohlížet i stránky WAPové, což ale umí Opera také a řekl bych, že jí to jde o něco lépe. Opera má také flexibilnější zoomování textů v desítkách procent a vyhlazuje fonty. Co mi však chybí u NetFrontu nejvíc, je možnost zobrazení stránky ve fullscreenu, nic takového totiž u prohlížeče zatím nenajdeme. Ani NetFront ani Opera bohužel neumí stránky prohlížet v landscape módu, což sice přímo souvisí s vykreslovacími funkcemi poskytovanými samotným Symbian OS, ale na druhou stranu to není pro autory obou browserů žádná omluva. NetFront ve verzi pro Symbian OS UIQ 2.x není ještě úplně odladěný a občas spadne (viz chybová hláška), ale to mi Opera dělá někdy také.Při srovnání s interním prohlížečem "Internet" napevno zadrátovaným v Symbian OS vítězí NetFront na všech čarách a v některých případech má navrch i nad Operou. Důležitá je ovšem i cena programu. Zatímco browsery Internet a Opera jsou pro Symbian OS zdarma (pro Symbian OS UIQ je to hlavně díky společnosti Sony Ericsson), za NetFront bude v budoucnu s největší pravděpodobností nutné zaplatit minimálně 12 USD. Není to sice mnoho, pro někoho ale může být i taková částka rozhodujícím faktorem. Souboj Opera versus NetFront ale zdaleka není rozhodnut a pokud bude společnost ACCESS dále vyvíjet svůj produkt stávajícím tempem, máme se do budoucna opravdu na co těšit.