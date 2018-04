NetFront 3.1 pro Symbian OS, konkurence pro Operu? (1)

Webový browser NetFront byl od své první verze vyvíjen speciálně pro mobilních zařízení. První komerční implementace se NetFront dočkal ve verzi pro Windows CE kompatibilní kapesní počítače a Palm OS (s poněkud specifickým řešením), na kterých dosahuje daleko lepších výsledků a v některých případech i výrazně většího výkonu než primitivní Pocket Internet Explorer integrovaný ve Windows CE. Společnost ACCESS se svůj stěžejní produkt snaží portovat i na další mobilní platformy a nedávno dokončila verzi NetFrontu pro smartphony se Symbian OS.



NetFront 3.1 pro Symbian OS je zatím dostupný ve verzích pro platformu Symbian OS 6/Series 60 (viz originální animovaný screenshot), pro kterou se prodává za zhruba 12 USD. Verze pro Symbian OS UIQ 2.x byla ke stažení uvolněna teprve nedávno a její cena zatím není známá; zřejmě ale nebude vyšší než cena verze pro Series 60. Dokonalejší verzi prohlížeče NetFront mohou využívat majitelé Pocket PC, kde je NetFront k dispozici za cenu v rozmezí 25 až 30 USD podle varianty programu schopného spouštět Java applety (JV-Lite2 VM). 30 USD stojí i verze pro Toshibu e800 podporující VGA rozlišení 480 x 640 bodů. NetFront navíc existuje v několika dalších variantách včetně verze Compact NetFront pro různé i-mode kompatibilní mobilní telefony dostupné občas i v Evropě (je jich ovšem velmi málo) jako jsou například některé mobily Panasonic apod.



Největší trh pro NetFront je ovšem v Japonsku a dalších asijských zemích, kde prohlížeč najdeme integrovaný v mobilních telefonech z domény NTT DoCoMo a FOMA. Společnost ACCESS už prodala více než 115 miliónů licencí na technologii využívanou browserem NetFront a lze tedy předpokládat, že verze pro Symbian OS bude vzhledem k jeho slušnému rozšíření podporována i do budoucna. Úplnou novinkou oznámenou před pár dny je pak portace NetFrontu pro platformu BREW společnosti QUALCOMM.



Musím se přiznat, že první verze NetFrontu pro Pocket PC mne nijak nezaujaly, byly totiž dost pomalé a oproti Pocket Internet Exploreru nepřinášely nijak zásadní novinky. Verze 3.1 ovšem řadu věcí natolik změnila, že jsem se na uvedení NetFrontu 3.1 pro Symbian OS vyloženě těšil. NetFront pro Series 60 vyžaduje necelé 2 MB volné paměti, verze pro Symbian OS 7 UIQ 2.x vyžaduje ještě o pár set kB navíc.



Nejprve několik obecných charakteristik o použitých technologiích. NetFront 3.1 používá stejné renderovací jádro jako verze pro Pocket PC, na rozdíl o něj ale nepodporuje tolik funkcí jako verze pro Pocket PC a neumožňuje spouštět JV-Lite2 VM applety. Patentované zobrazovací technologie Smart-Fit Rendering a Rapid-Render fungují podobně jako v browseru Opera a umožňující volně formátovat libovolné stránky s rámci nebo bez nich a přizpůsobit jejich rozměry rozlišení displejů mobilních zařízení. Všechny další informace se už týkají NetFrontu 3.1 pro Symbian OS UIQ 2.x, která by se však od verze pro Series 60 neměla nijak zásadně lišit.



NetFront 3.1 pro Symbian OS UIQ 2.x podporuje standardy HTML 4.01, XHTML 1.1, XHTML Basic, WML 1.3, Dynamické HTML, DOM 1/2 a ECMAScript/JavaScript 1.5. Webové stránky zobrazovaní NetFrontem mohou využívat formátování pomocí kaskádových stylů, podporovány jsou standardy CSS1, WCSS a část ze specifikací CSS2. Samozřejmostí je podpora šifrování zabezpečených stránek pomocí SSL3.0, SSl2.0 nebo TSL1.0 a ověřovacích protokolů.



Mezi jednotlivými webovými stránkami můžete přepínat pomocí záložek na spodní straně prohlížeče nebo z menu NetFrontu, maximem je deset současně otevřených stránek. Záložky přebírají název samotné stránky a i když NetFront jinak češtinu zvládá relativně bez problémů, u záložek čeština zkrátka nefunguje. Rendering a zobrazení stránek lze ovlivnit v menu prohlížeče. Vybírat přitom můžete mezi automatickým přizpůsobením obsahu stránky, klasickým zobrazením nebo zobrazením stránky pouze v její textové podobě, vše v několika stupních zvětšení či zmenšení. Obsahuje-li stránka rámce, musíte mít jejich zobrazení povolené v preferencích programu, jinak neuvidíte nic. Rámce je možné zobrazit v jejich původní podobě nebo jako náhledy, což může být dost efektivní pro případnou navigaci mezi jednotlivými rámci.



Styly zobrazovaných odkazů mohou být původní, druhou variantou je defaultní kaskádový styl pro lepší přehlednost a navigaci v rámci odkazů při práci na malém displeji mobilního zařízení. Domovskou stránku si pochopitelně můžete nastavit vlastní (včetně stránky s vyhledávačem) nebo jí nechat prázdnou. Pracovní adresáře pro ukládání stránek a funkci samotného prohlížeče (cache apod.) si rovněž můžete nastavit, a to buď do interní paměti smartphonu nebo na jeho paměťovou kartu. Ukládat lze nejen aktuální prohlíženou stránku, ale i vybrané obrázky - musíte je však nejprve označit. Ovlivnit lze i historii naposledy prohlížených stránek, proxy server a případně též bezpečnostní certifikáty. Pokud je to zapotřebí, může být NetFront webovým serverem identifikován jako některá z verzí Mozilly, což se opět nastavuje v preferencích programu.



Kódování písma se stejně jako u Opery nastavuje v preferencích NetFrontu a většinou je nejlepší nechat automatickou detekci kódování. Na rozdíl od novějších verzí Opery umí NetFront zobrazit všechny české znaky, problémy má ovšem s některými speciálními znaky jako jsou například různé typy odrážek apod. (opět viz screenshoty). NetFront navíc umí kódování písma měnit i přímo u konkrétní stránky, stačí si v menu vybrat o jaké kódování se jedná.









































Dokončení recenze zítra na Palmare.