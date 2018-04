NetFront 3.0 - trumf v Clié NX

Zatímco Palm přikládá ke svým novým Tunsgtenům T svůj nový Palm WebBrowser, Sony sází na NetFront. NetFront je prohlížeč, u kterého budete hledat opravdu jen velmi málo kompromisů oproti jejich vyspělým desktopovým kolegům. Je designován přímo pro PalmOS5 a na nižších OS nepoběží.

Prohlížeč má enormní nároky na paměť - samotná aplikace po instalaci zabere 2 MB a další 4 MB jsou "doporučeny" pro uložení dat.

Konfigurace prohlížeče sestává ze čtyř obrazovek, ve kterých postupně vyplníme a nastavíme tyto údaje:

zobrazení obrázků a animací

aktivace tabulek, CSS a JavaScript

nastavení Cookies a Cache paměti (až 1500 kB)

nastavení a konfigurace proxy

nastavení automatického vytáčení

konfigurace domovské stránky

konfigurace tlačítka BACK

Prohlížení stránek se děje na hlavní obrazovce s titulní lištou a spodní ovládací lištou. V ní jsou zleva doprava tyto ikony:

tlačítka zpět (back) a vpřed (forward) - navigace na stránkách

tlačítko stop - ukončí download

tlačítko pro obnovení stránky (refresh)

on-line/off-line - připojení k síti

změna zobrazení - přepíná mezi režimy Show As Is, Zoom Out a Wrap Content

tlačítko na zobrazení jen zvoleného rámu přes celý displej

ikona pro otevření URL/Záložky

ikona pro funkci "Auto-Cruise"

ikona pro změnu režimu chování prohlížeče po klikání na displej (posuv a výběr)

ikona pro nastavení zabezpečení (nahoře)

ikona pro zobrazení průběhu stahování (nahoře)

Rozdíl mezi zobrazeními As Is, Wrap a Zoom vyplývá z obrázku. Show As Is ctí skutečné pixely zobrazené stránky, Wrap Content se naopak pokouši vše srovnat na displej. Zoom Out zmenší tabulky, písmo i obrázky.

Auto Cruise - browsujte off-line

Schopnost off-line surfování je na mobilních zařízeních velmi důležitá. NetBrowser má funkci AutoCruise, která slouží k uložení vybraných URL, které se pak po připojení handheldu k síti automaticky natáhnou do PDA k pozdějšímu off-line prohlížení. Stránky se takto dají označovat v nastavení záložek/oblíbených. Stáhne se ale jen zvolená adresa, ne linky z ní vedoucí (tedy řešeno terminologií iSilo, AvantGo apod. - stáhne se jen první úroveň stránky). Zde tedy výrobce zůstal jen na půli cesty k dokonalejšímu off-line prohlížeči.

Další funkce NetFront již jen telegraficky:

funkce searching page - hledání na stránkách

kompletní práce se záložkami

možnost volby externí paměti pro data (MS karta)

ukládání obrázků i textů

podpora SSL, CSS a Java Script

Pár zkušeností s používáním a závěr

NetFront je docela našlapaný svými schopnostmi, přesto (či možná právě proto) mne v reálu trošku zklamal. Má obrovské paměťové nároky a Sony Clié NX s 11 MB RAM by mu v ideálním případě mělo nabídnout víc než polovinu volné RAMky. Těšil jsem se na funkci AutoCruise (možná o to víc, že AvantGo se s OS5 prohlížečem nepochopitelně opozdilo), ale bez možnosti stahovat "podřízené" stránky je většina mobilních stránek k rychlému "off-line" stažení nedostupná. Ovládání browseru je sice jednoduché, ale kromě lišty s ikonami toho zde moc k vidění není - velikost aplikace 2 MB se mi zdá dost. U každé stránky mne browser varoval, že je stránka "příliš velká" (kromě textové stránky naší "avantgo" verze). Systémy zobrazení by mohly fungovat lépe.

Na druhou stranu nepopiratelné schopnosti a parametry browseru (a taky to, že jej dostanete k NX zdarma) dělají z tohoto prohlížeče mocný nástroj pro on-line surfaře, kterým nedělá problém poplatek za připojení. Na internetu se navíc objevilo několik tipů, jak stahovat obsah off-line stránek z PC přímo do Clié. Možnosti Java Scriptů a CSS jsou taky výraznou přidanou hodnotou, stejně tak jako třeba animované gify.