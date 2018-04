Net Monitor na starších telefonech Nokia

Jak je všeobecně známo, lze funkci Network Monitor aktivovat na všech telefonech Nokia. Toto je trochu nostalgická připomínka toho, že i starší typy touto funkcí disponují. I zde jsou možné dvě nastavení, tzv. malé a velké. Proč to všechno vůbec připomínám? Protože se mi nedávno do ruky dostala Nokia NHK-1EA, datum firmware 12.1.95 !!! (více než 5 let starý telefon).

Nevíte co je to za typ? Jedná se o telefon postavený na bázi 2110, prodávaný v Německu pod obchodní značkou sítě E-plus. Rozložení kláves je trochu jiné, displej je stejný (viz foto). Podotýkám ale, že se jedná pouze o GSM1800. Je to trochu paradoxní, když se dnes u nás mluví o GSM1800 jako o nějakém zázraku :-))

Vlevo e-plus (1800), vpravo klasická 2110 (900). Zajímavé je pojmenování u e-plus: FIELD TEST. Přeci jen to už asi není nejnovější model Nokie :-). Na dalším obrázku je menu 11 z položkami CELL ID, apod. v sítích Českého mobilu a Eurotelu.

Pro úplnost také fotka novějšího typu: Nokia 3110

Závěrem lze potvrdit možnost aktivace Network Monitoru asi na libovolném typu Nokie. Otázkou pouze zůstává vlastní způsob aktivace. Pracuje se (času je ale málo) na programu, který by umožnil aktivaci po kabelu i na těchto starších typech. To znamená bez zbytečného rozebírání telefonu. Odkazy na seznamy BTS najdete zde. O servisním menu pro různé telefony píšeme zde.