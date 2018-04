Nestyďte se za to, že chcete jít na dovolenou! Ať vám kdo chce co chce říká, máte na dovolenou právo, nárok a nevím co ješte. Navíc je to nutnost, protože když na dovolenou nepůjdete, tak vám "rupne" a průšvih je na světě. Kdo máte dovolenou před sebou, těšte se na ni, kdo ji právě začínáte, užijte si ji. Já na ni jdu v pondělí. Je na čase!