Nestává se často, abychom se setkali se střetnutím starého a nového. Včera večer jsem však viděl srážku Škody 120 a Seatu Toledo. Seat, nablýskaný to výkřik moderní techniky, naboural Škodovku z levé zadní strany. Stodvacítka se vznesla, obrátila se proti původnímu směru své jízdy, dopadla a nic se jí nestalo. Moderní Seat pozbyl při nárazu přední nárazník a kromě toho ještě spoustu skleněných střepů. Za havárii mohla řidička Škodovky, která si zjevně spletla červenou a zelenou, nicméně to nyní není důležité. Jak mám ale rozumět tomu, že při střetu starého a nového výrobku obstál lépe ten starší? Že by snad ten pokrok nebyl taková sláva jak se říká?