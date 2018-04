Nespustí vás z očí, vlastně ze satelitu – recenze Asus P750

Přístroje vybavené operačním systémem Windows Mobile (dříve Windows CE) dlouho platily za poněkud neohrabané mastodonty. Uměly toho sice poměrně hodně, ale hodily se na cokoli jiného, jen ne na telefonování. To už nějakou dobu neplatí a současné smartphony s Windows Mobile se často tváří hodně nenápadně. Na první pohled si je klidně spletete s obyčejným telefonem.

Díky tomu, a také díky klesající ceně, se postupně přesunuly z rukou technologických nadšenců do rukou manažerů a „běžných“ uživatelů. Ti sice ve velké části případů zdaleka nevyužívají všech úžasných „fičurek“, které tyhle přístroje nabízí, ale oceňují například pohodlný kalendář či práci s e-maily. Velkým impulsem pro Windows Mobile přístroje byl nástup GPS navigací – mají totiž dostatečně velký displej pro to, aby se na nich dala celkem pohodlně využívat. Dnes už tak mají integrovaný GPS snad všechny nově oznamované přístroje.

Vybíráme z katalogu:

HTC S710 s výsuvnou klávesnicí, slider 8GB Nokia N95 a HP iPAQ hw6910 s QWERTY klávesnicí

Kapitoly recenze:

I když je Asus v Česku znám spíše jako výrobce komponent a notebooků, na trhu PDA a potažmo smartphonů není žádným nováčkem. Jeho předchozí modely se v Česku prodávaly (na poměry této kategorie) poměrně slušně. Navíc v novém modelu P750 jakoby se vývojáři poučili stížnostmi uživatelů na předchozí modely a pokusili se stvořit něco, co bude mít to nejlepší ze svých předchůdců. Dlužno říci, že se to docela podařilo.

Vzhled a konstrukce

Jak už jsme naznačili v úvodu, stačí trocha nepozornosti a P750 si klidně spletete s obyčejným mobilním telefonem. Rozměry (113 x 58 x 17.4 mm) totiž vybočují z obvyklého průměru trhu. Ostatně není o mnoho větší, než třeba 8GB Nokie N95 a dokonce je zhruba o půl centimetru tenčí. Totéž co o rozměrech platí také o hmotnosti, 130 gramů není nijak šokující a desetigramový rozdíl proti zmíněné Nokii pozná asi jen málokdo.

Jednou z odlišností oproti minulým zvyklostem je také to, že chytré telefony už začínají vypadat k světu. Pravda, Asus je poměrně konzervativní. Možná až příliš. Přesto lze design označit za praktický a funkční. Matný černý povrch je – skoro tradičně – doplněn stříbrnými prvky, které celému přístroji dodávají dynamiku.

Povrchová úprava je na dotek velmi příjemná a nezůstávají na ní stopy po prstech. Tedy pokud jste předtím nejedli něco opravdu mastného. Plasty možná působí až trochu levně, nejzřetelněji je to vidět na krytu zadní baterie. Přesto ale nezaostává Asus P750 za tradičně velmi dobrým dílenským zpracováním, které k této značce tak nějak patří. Všechny díly k sobě precizně lícují a telefon nemá tendenci skřípat či vrzat.

Trošku nás zarazilo, že slot pro Micro SD kartu, který se nachází na boku, není ničím kryt. Pokud v něm tedy nemáte kartu (součástí zapůjčeného balení nebyla), zeje v boku přístroje zvláštní díra. Co je možná důležitější než estetické hledisko, je ohrožení samotné karty. Pokud totiž telefon budete nosit v kapse, mohlo by snadno dojít k tomu, že kartu omylem zmáčknete a ta se vysune. O tom, že miniaturní Micro SD kartu nebude pak úplně jednoduché hledat, asi není třeba mluvit.

Displej a klávesnice

K tomu, že P750 vypadá spíše jako telefon než PDA rozhodně přispívá i klasická klávesnice, která se nachází pod displejem. Subjektivně za toto výrobce chválím, snaha do podobně velkého přístroje vtěsnat QWERTY klávesnici obvykle nevede k příliš dobrým výsledkům. Naopak klasická alfanumerická klávesnice u Asusu odstraňuje jeden z největších problémů, který přístroje ovládané přes dotykový displej mají, totiž psaní SMS. Přesněji psaní obecně, pokud píšete v klidu kanceláře není to problém. Ale napsat zprávu na dotykovém displeji třeba v jedoucím autobuse je prakticky nemožné.

Asus si zaslouží pochvalu za to, že klávesnice skutečně funguje standardně, tak jak má. Na rozdíl od některých modelů Mio není potřeba klávesnici přepínat. Ve stříbrném pruhu pod displejem se ukrývají funkční klávesy, v samém středu se nachází pětisměrný joystick. Ten je poměrně přesný a přístroj se s ním ovládá pohodlně.

Klávesy jsou sice umístěny v jednom bloku, takže si na ně budete muset nějakou dobu zvykat, než začnete psát zcela přesně. Nebude to ale trvat zase moc dlouho, a navíc klávesy jsou relativně veliké, takže se psaním na tomhle přístroji nebudou mít větší problém ani lidé se silnějšími prsty.

Chytrým nápadem usnadňujícím ovládání je i jakési polokolečko na boku. V podstatě jde o jakési polokruhové šoupátko (hrozný výraz), protože jsou k dispozici jen polohy nahoru a dolů, a potvrzení. Kolečkem tedy nelze otáček, jak to bylo třeba u Jog Dialu, kterým proslulo Sony. Pravda ale je, že tenhle ovládací prvek dokáže hodně zpříjemnit třeba listování po seznamech nebo procházení textů.

U displeje nás (bohužel) žádné velké překvapení nečeká. Řada uživatelů očekávala, že se šestou verzí Windows Mobile (tedy podle číslice šestou) přijde více přístrojů s VGA displejem. Zatím se ale žádná výrazná revoluce nekoná a tak i v případě Asusu P750 musíme vzít za vděk tradičním rozlišením 240 x 320 bodů a 65 tisíci barev, což je při velikosti 2,6“ tak na hraně.

Když ale překonáte mírné zklamání z rozlišení, bude dojem z displeje tohoto přístroje poměrně dobrý. Grafika je dostatečně jemná, a hodnoty kontrastu a jasu jsou naprosto dostatečné, aby se s přístrojem dalo slušně pracovat i v exteriérech za slunečného dne. Před prací s dotykovým displejem se rozhodně vyplatí jej nakalibrovat, pak jsou reakce přístroje poměrně přesné a rychlé.

Výbava stolního počítače

Řada z čtenářů toho článku má možná stejně jako autor v téměř čerstvé paměti doby, kdy ohromovala své přátele novým procesorem ve stolním počítači, který byl taktován na (na tu dobu) neuvěřitelných 433 MHz. Jenže, kde ty loňské sněhy jsou. Dnes už podobný procesor jen stěží obstojí v PDA.

Nároky pochopitelně rostou, ale dlužno říci, že Asus P750 je jedním z těch, který se za výkon stydět nemusí. V jeho útrobách totiž tepe procesor Marvell PXA270M taktovaný na slušných 520 MHz. Není na trhu mnoho přístrojů, které by nabídly vyšší frekvenci. Protože v řadě případů plný výkon procesoru ani přístroj nepotřebuje, nabízí Asus možnost nastavit si mód, kterým výkon omezí.

Pokud uživatel potřebuje aby celý přístroj jel na plný výkon, může v nastaveních zvolit mód Turbo. K dispozici je ale i ekonomický mód, při němž výkon procesoru sice poklesne, ale prodlouží se výdrž na baterie. Běžný uživatel ale asi vystačí s automatickým režimem a nechá omezení výkonu procesu přímo na samotném přístroji.

Jak už jsme zmínili dříve, Asus P750 je dodáván s operačním systémem Microsoft Windows Mobile 6 Professional. Ten je podpořen 256 MB SDROM, a také 64 MB RAM. Pravda je, že dvojnásobná velikost RAM by přístroji rozhodně prospěla. I tak je ale přístroj poměrně svižný, což u této kategorie není úplně pravidlem.

Baterie

Standardní součástí dodávky je Li-Ion baterie s kapacitou 1 300 mAh. Ta by měla podle údajů výrobce vydržet zhruba na 6 hodin hovoru, případně až 240 hodin v režimu stand-by. Tyto hodnoty se nám – jak je ostatně obvyklé – ani zdaleka nepodařilo dosáhnout. Nicméně při běžném používání s občasnými datovými přenosy telefon vydržel zhruba 3 dny.

Pokud jsme aktivovali e-mail push, který znamenal celodenní nepřetržité připojení k datovým přenosům, výdrž přístroje se zkrátila zhruba o den. Pochopitelně ale hodně záleží na tom, jak intenzivně přístroj využíváte. K největším žroutům patří jednak rozsvícený displej, a pak také GPS přijímač. Vůbec používání navigace je pro baterii skutečně velká zátěž a výdrž přístroje se pak sníží na pár hodin. Ale to není nijak neobvyklé.

Připojení

Jedním z velkých trumfů tohoto dobře vybaveného přístroje je opravdu špičková datová konektivita. Pokud bychom si měli představit, co z existujících technologií tento přístroj nenabídne, napadne nás snad jen 802.11n. Jinak je nabídka opravdu kompletní – kromě tradičního GPRS a EDGE nechybí podpora 3G sítí, a to včetně HSDPA až do rychlosti 3,6 Mb/s. Abychom byli spravedliví, na trhu jsou už i přístroje podporující 7,2 Mb/s, ale vzhledem k tomu, že jediná česká HSDPA síť má problémy i s 3,6 Mb/s, je to jedno.

Kromě mobilních datových sítí nabídne Asus P750, jak už je také dobrým zvykem, i bezdrátové sítě wi-fi. Podporuje dvě standardní normy, tedy 802.11 b a g. Pochopitelně standardní součástí výbavy je podpora ActiveSync. Můžete tak samozřejmě využívat vzdálené synchronizace a nechat si všechny e-maily z firemního Exchange serveru metodou push poslat do telefonu.

Nastavení vzdálené synchronizace lze provést pomocí dodávaného Wireless Manageru. Jeho prostřednictvím lze také aktivovat a deaktivovat připojení k mobilní síti, wi-fi, a samozřejmě také Bluetooth. Podporovaná verze je 2.0 +EDR.

Výbava Windows Mobile

Součástí operačního systému je v podstatě i kompletní softwarová výbava. Všechny základní aplikace, které uživatel k práci s operačním systémem potřebuje tak pocházejí přímo od Microsoftu. V Asusu tak najdete kompletní Mobile Office, který umožní práci s wordovskými (a dalšími) texty, excelovskými tabulkami a nechybí ani prohlížeč powerpointových prezentací. Kolekci přirozeně doplňuje Internet Explorer.

Bohužel v dodávce chybí prohlížeč PDF, ale ten se dá velmi snadno doinstalovat. Naopak o klienta pro práci se ZIP archivy se starat nemusíte a v základním menu už ho najdete. Pro práci s multimédii je k dispozici Windows Media Player, který si poradí s většinou běžně používaných audio formátů, stejně jako s videem. Pouze pro DivX je potřeba si stáhnout prohlížeč dodatečně.

Vzhledem k tomu, že přístroj podporuje i vysokokapacitní (microSDHC), není problém si pořídit paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou – v současné době jsou na trhu dostupné už i 8GB karty. Snadno tak můžete nosit s sebou velkou část své hudební knihovny i desítky filmů. Také veškerá ostatní výbava, včetně kalendáře, kontaktů a dalších aplikací je naprosto shodná s dalšími přístroji založenými na stejném operačním systému, takže by bylo zbytečné se o nich dále rozepisovat.

Skoro tradičně nepříliš kvalitní je fotoaparát. I když se jejich kvalita postupně zvyšuje, stále ještě přístroje s Windows Mobile v průměru hodně zaostávají za ostatními fotomobily. Asus je vybaven fotoaparátem s automatickým ostřením a rozlišením 3,1 Mpx. Fotografiím ale chybí celková ostrost, a také barevné podání není úplně věrné. Ještě více ovšem zaostává video, které je použitelné snad jen do MMS.

Co dodává Asus

Jediným způsobem jak se přístroje od jednotlivých výrobců mohou odlišit (ponecháme-li samozřejmě stranou hardwarovou výbavu a design) jsou tak nadstavbové aplikace. S nástupem TouchFLO od HTC se stalo velkou módou uživatelské rozhraní, které umožní přístroj ovládat bez dotykového pera, pouze prstem. V tomto směru je Asus Launcher trochu zklamáním. Nevypadá sice špatně, ale nespouští se automaticky a je v podstatě jen krokem navíc před přímým spuštěním aplikací.

Naopak za co si Asus zaslouží absolutorium jsou programy využívající vestavěný GPS přijímač, takže může posloužit jako navigace. V testovací verzi nebyl žádný navigační program, je to škoda, protože Asus je vybaven i TMC čipem, takže můžete využívat dynamické navigace. Na druhou stranu, uživatel si tak může sám vybrat z několika dostupných navigačních programů ten, který mu nejvíce vyhovuje.

Zato Asus přibalil dvě velmi podařené aplikace: první z nich je GPS Travelog umožňující zaznamenávat prošlé trasy a exportovat je do formátu Google Earth. Navíc P750 dokáže přidat GPS polohu i do pořízených fotografií, takže si je pak můžete velmi jednoduše přiřadit například do služby Flickr nebo si udělat efektní prezentaci.

Velmi užitečnou se může ukázat i aplikace Location Courier, automaticky a opakovaně posílá informace o přesné poloze uživatele přednastaveným kontaktům. V programu si můžete nastavit až 5 různých telefonních čísel, a samozřejmě také četnost, s jakou se budou SMS posílat. Při špatném nastavení by se tak aplikace mohla trochu prodražit, na druhou stranu, může vám i zachránit život.

Kromě aplikací spolupracujících s GPS dodává Asus i několik manažerských aplikací. Za zmínku určitě stojí Meeting Time Planner umožňující rychleji naplánovat schůzku než přes běžný kalendář, a také Business Card Recognition, kterou oceníte ve chvíli, když vám někdo dá vizitku – stačí si ji vyfotit a nemusíte nic přepisovat. Pokud často cestujete a prezentujete na projektoru, najdete téměř jistě využití i pro Remote Presenter. Ten dokáže proměnit telefon připojený k počítači nebo notebooku přes Bluetooth v dálkové ovládání. Šikovné a velmi efektní.

Shrnutí

Jestli jste si dosud nechtěli pořídit přístroj s Windows Mobile kvůli ovládání přes dotykový displej, Asus P750 pro vás může být řešením – když budete chtít, může dotykové pero navždy zůstat schované v přístroji. Pravda ovšem je, že v některých případech je právě využití dotykového displeje tou nejrychlejší cestou k cíli.