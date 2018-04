Nesprávný výběr zařízení pro Wi-Fi vás může zavést do pasti

Bezdrátové sítě často nevynikají příliš velkou rychlostí. Rychlost datové komunikace po síti GSM byla donedávna omezena na 9,6 kilobitů za sekundu, rychlost na fyzické vrstvě u Bluetooth je omezena na jeden megabit za sekundu, sítě zařízení WaveLAN začínaly v pásmu 900 MHz a nabízely přenosovou rychlost 1 nebo 2 megabity za sekundu, poté se přestěhovaly do pásma 2,4 GHz a nabídly i přenosové ryhlosti 5 a 11 megabitů za sekundu. Skutečně dosažitelná rychlost u sítí pracujících v pásmu 2,4 GHz je však zlomkem rychlosti na fyzické vrstvě, s klasickým Ethernetem, který dnes najdeme v každé kanceláři, tedy určitě nemohly soutěžit.

Nákup zařízení pro bezdrátové sítě Wi-Fi byl donedávna snadný. Všechna zařízení pracovala s modulací DSSS ve standardu 802.11b. Rychlost na fyzické vrstvě byla ovšem omezena na 11 megabitů za sekundu. Objevily se novější technologie, modulaci DSSS již ale nebylo možno použít. Firmy se pokusily nají jiný způsob modulace a případně i jiné frekvenční pásmo, které by nabídlo větší šířku pásma.

Modulace PBCC (Packet Binary Convolutional Coding, paketové binární konvoluční kódování) společnosti Texas Instruments se od DSSS příliš neliší a je víceméně jejím rozšířením pro dvojnásobnou rychlost na fyzické vrstvě, vyžaduje však vyšší rozlišovací schopnost přímače a hlavně vyšší odstup signálu od šumu. Velkým problémem jsou pro PBCC odrazy signálu mezi vysílačem a přijímačem. Asi všichni známe takzvané duchy na televizní obrazovce způsobené odrazem signálu. Odražený signál cestuje po delší trase, tím vzniká na obrazovce druhý slabší obraz. Pokud však odražený signál s dříve odeslaným symbolem zasáhne později odeslaný symbol u PBCC, může jej zcela zlikvidovat.

Robustnější je modulace OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, ortogonální frekvenční multiplex). Jak název napovídá, pásmo se rozdělí na velké množství úzkých kanálů, data se v každém kanálu přenášejí relativně pomalu a signál je tak mnohem robustnější než u PBCC. V celkovém součtu však všechny kanály společně přenášejí data na fyzické vrstvě rychlostí až 54 megabitů za sekundu. OFDM byla přijata jako standard IEEE 802.11g, PBCC zůstává proprietární technologií, i když bývá nabízena pod názvem 802.11b+. Naštěstí zařízení standardu 802.11g i zařízení s PBCC umějí komunikovat se zařízeními standardu 802.11b.

Modulace OFDM je použita i ve standardu 802.11a pro bezdrátové sítě na pásmu 5 GHz (ve skutečnosti se jedná o pásma 5,3 GHz a 5,8 GHz, nemusí však být obě k dispozici ve všech zemích). 802.11a netrpí interferencemi se sítěmi pracujícími v pásmu 2,4 GHz, výhodou i nevýhodou může být menší dosah zařízení daný fyzikálními limity. U nás dokonce ani nesmí být technologie 802.11a využívána pro venkovní spojení. Výhodou 802.11g a PBCC je naopak široká dostupnost pasivních prvků jako antény či bleskojistky pro zařízení standardu 802.11b.

Testy ukázaly, že běžné kancelářské prostředí je prakticky vždy prostupnější pro signál dle standardu 802.11g než pro signál standardu 802.11a, což nepřekvapuje. Zajímavé byly katastrofální výsledky při použití modulace PBCC, dosažené výsledky byly většinou ještě horší než u 802.11a. Datová propustnost prudce klesala se vzdáleností dokonce za přímé viditelnosti mezi vysílačem a přijímačem. Jedinou výhodou PBCC tak zůstává její dřívější dostupnost, standard 802.11g se do definitivní podoby měl dostat až v létě. Zařízení pro 802.11g prodávaná nyní by však měla být schopna definitivní verzi standardu akceptovat po přehrání firmwaru, je tedy nutné dát přednost seriózním výrobcům a dodavatelům a na budoucí kompatibiltu se výslovně dotázat.

Zajímavé je, že společnost U.S. Robotics nabízí upgrade firmwaru pro své bezdrátové síťové adaptéry využívající modulace PBCC. S novým firmwarem nazvaným XLerator Technology by měly dosahovat na fyzické vrstvě rychlosti 54 megabitů za sekundu, dosah bude zřejmě ještě nižší. Hrozí tedy, že neinformovaní nebo neseriózní prodejci budou nabízet zařízení s XLerator Technology jako rovnocenná nebo dokonce kompatibilní se standardem 802.11g. Nebylo by to poprvé, již dříve prodejcí často nadsazovali dosažitelnou přenosovou rychlost u zařízení standardu 802.11b.