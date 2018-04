Nesplaskne u nás bublina jménem 3G?

Všichni tři mobilní operátoři v České republice už mají licenci na UMTS. T-Mobile a Eurotel za zaplatili mnohem více než Oskar, ale ještě k tomu musí spustit provoz sítě alespoň v Praze. A to už v lednu 2006. Co se změní s příchodem nové technologie do našeho éteru? Jak fungují služby v evropských státech? A jaký je rozdíl mezi 3G a UMTS?

3G není jen UMTS

Jednotný celosvětový standard pro sítě 3G v roce 2003 se snažila přijmout mezinárodní telekomunikační unie ITU. Bohulibá činnost však byla zmařena počínáním Američanů. Ti totiž rozprodali frekvenční pásmo, dosud celosvětově zamýšlené pro 3G, několika desítkám až stovkám regionálních sítí. Tím se vize celosvětového standardu pro 3G definitivně rozplynula.

V současnosti definuje norma IMT-2000 tři (resp. čtyři) standardy pro 3G.

CDMA2000 je americkou technologií, za kterou stojí hlavně společnost Qualcomm. TD-CDMA/TD-SCDMA je systémem používaným v Číně. Protože tamní trh má více uživatelů, než všechny ostatní sítě světa dohromady, není volba specifického standardu překvapující. Čínští výrobci mobilů i dalších technologií takto podstatně ušetří za licenční poplatky.

A nakonec tu je W-CDMA. Evropské a japonské W-CDMA však není jedno a totéž. Proto zde rozlišujeme evropské UMTS a japonské WCDMA/FOMA. Volba CDMA2000 v USA má pak také svůj důvod.

CDMA2000 pro změnu umožňuje soužití sítí 2G a 3G ve stejném frekvenčním pásmu. Operátoři tak bez nutnosti získávat nová frekvenční pásma mohou plynule přecházet k nové technologii. Nenastane tak teoretická situace, kdy by museli skokově vypnout síť 2G, aby ve stejném frekvenčním pásmu spustili 3G.

A proč se v Evropě ujalo právě UMTS?

Důvod je jednoduchý. Sítě druhé generace jsou v Evropě vesměs typu GSM. A právě UMTS umožňuje plynulý přechod z GSM. Důležitým mezníkem v historii evropského UMTS byl rok 2003. Právě v něm začalo nejvíce operátorů s testovacím provozem. Avšak jak se ukázalo, především hlavně pro data. Hlasové služby zastupuje hlavně oblast videohovorů.

Současný přenos obrazu spolu s hlasem ostatně je jednou z mála služeb, vedle rychlého mobilního internetu, kterou operátoři mohou lákat nové zákazníky. 3G sítě v Evropě totiž zatím trpí dětskými nemocemi a stále se snaží přilákat další zákazníky.

Jak si vede UMTS v Evropě

Řecko

Letmý přelet po evropských sítích začneme na jihu. Své služby zde nabízejí operátoři TIM a Vodafone. Zaváděcím "tahákem" se staly videohovory zdarma a bezplatný internet v mobilu. Ceny jsou ponechány vesměs stejné jako v GSM sítích.

Rychlost mobilních dosahuje až 384kb/s. Stahovat lze například až minutové videoklipy. Celkem veselo zde bylo během loňské letní olympiády. Japonský operátor NTT DoCoMo, obsluhující velké množství Japonců s 3G, tehdy neměl podepsanou roamingovou smlouvu s řeckými operátory.

Pro své uživatele proto v Aténách zprovoznil vlastní síť, dálkově propojenou s ústřednou v Japonsku. Japonci tak mohli volat do své rodné země za cenu národního volání a naopak volání po Řecku se jim počítalo jako mezinárodní hovor.

Británie

V Británii si svou průkopnickou síť nazvali prostě - 3 UK. Rychlost její výstavby byla celkem překvapující - společnosti NEC a Siemens instalovaly každý týden 140 základnových stanic.

Po zkušenostech z ostrova Man a Monaca nabídlo sdružení NEC/Siemens "britské trojce" 3 UK nabídnout služby třetí generace již v roce 2002. Další operátoři spustili služby 3G až o rok později.

Švédsko

Na severu Evropy uvedl Vodafone novou technologii přesně před rokem, byť zprvu jen pro firemní klientelu. Zákazníci zde dostali 120 minut videohovorů do všech sítí zdarma, a při jejich vyčerpání shodnou sazbu s běžným voláním. Tato praxe se značně odlišila od zaběhnutých postupů, kdy videohovor stojí dvoj až třojnásobek běžného hovoru.

Nizozemí

V Nizozemsku odstartoval UMTS jako první operátor KPN. Svoji síť spustil v polovině července loňského roku. Neomezený přístup přes GPRS a UMTS přijde na 75 euro měsíčně (cca 2400 Kč). Za Wi-Fi se u KPN platí 20 euro za 1000 minut připojení.

Německo

A na závěr naši západní sousedé. Zde odstartovali 3G v třetím kvartále roku 2003 dva operátoři. Až po roce se k T-Mobilu a Vodafone přidala síť O2.

Ceny mobilního internetu

Po nahlédnutí do ceníků zjistíme, že ceny a podmínky využívaní mobilního internetu se velmi liší. Pro názornost si vezměme T-Mobile a jeho nabídky v domovském Německu, sousedním Rakousku a ostrovní Velké Británii.

Ve všech státech je možné využívat datovou kartu pro UMTS/WIFI/GPRS, nebo některý z nabízených telefonů. Cena karty se pohybuje od 100 euro výše, s tím že mobily, podporující služby 3G nabízí operátoři od 130 euro.

A jaké jsou ceny datových paušálů?

V Británii stojí aktivace 199 liber a měsíční paušál činí 70 liber (asi 3 tis. korun). Politika fair-use umožňuje zpomalit rychlost přenosů, dosáhne-li zákazník datového objemu většího než 1 GB.

V Rakousku je cena paušálu 35 euro (asi 1050 Kč). Fair-use je však značně omezující. V ceně "neomezeného" připojení je 676 MB. Při překročení tohoto měsíčního limitu o více jak 15% může operátor účtovat dvacet centů za každý megabit. V Německu se měsíční poplatek odvíjí od hlasového tarifu.

Co můžeme čekat u nás?

Už v lednu příštího roku se v Česku rozjede mobilní síť třetí generace. Alespoň v síti Eurotelu a T-Mobilu. Oskar má čas ještě další dva roky. Tak praví podmínky licence, kterou si za miliardy koupili čeští operátoři. "Termín spuštění a podmínky licence splníme," říkají zástupci všech tří operátorů a naznačují, že by to mohlo být i dříve.

Je to dobrý reklamní slogan - síť třetí generace jsme spustili jako první. "První hovor v síti třetí generace v Česku byl uskutečněn právě v testovací síti Eurotelu, a to počátkem února 2003," připomíná třeba mluvčí Eurotelu Diana Dobálová.

Co říká licence?

Ale zas tak velká sláva to nebude. Podle podmínek licence musí operátoři spustit chytrou mobilní síť na části území Prahy. To už mohou v podstatě dnes, podle náznaků některých lidí, kteří mají třetí generaci u operátorů na starosti, půjde v lednu jen o splnění podmínek. Tedy o pár služeb na velmi malém území. "Vzhledem k charakteru technologie lze očekávat její nasazení nejdříve ve velkých městech, později v menších," vysvětluje Dobálová.

Dalším problémem jsou podle operátorů mobilní telefony, kterých zatím není dostatečné množství, aby se daly začlenit i do nabídek operátorů za lepší ceny.

Není ani pořádně jasné, které služby vlastně čeští operátoři nabídnou. "Nelze zatím pořádně čerpat ani zkušenosti ze zahraničí, protože stále tyto služby využívá jen malá skupina lidí," říká Martina Kemrová z T-Mobilu. Ten už přitom ve Velké Británii a Německu třetí generaci mobilů provozuje.

Jaké jsou komplikace?

Nalezení zajímavých služeb českým operátorům komplikuje i to, že pro rychlý přenos dat už spustili jiné technologie. Eurotel k připojení k internetu používá svou starou síť se známým předčíslím 601, T-Mobile už nabízí a Oskar brzy začne připojovat k internetu takzvanou dvouapůltou generací mobilní sítě.

Jediné, co může dohnat operátory ke svižnějšímu kroku, je jako u jiných služeb konkurence. A Oskar už dnes naznačuje, že by chtěl spustit chytrou mobilní síť dříve než v roce 2008.

Otázkou také bude, kolik telefonů budou operátoři ve svém portfoliu nabízet. Nedočkavci si mohou už dnes vybrat z nabídky telefonů Nokii 6630 a blíží se i další 3G Nokie 6680.