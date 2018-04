Neskutečně zářivý displej a tenké tělo. První dojmy z LG Optimus Black

Jasně zářící displej upoutal pozornost prakticky každého kolemjdoucího. S úhlopříčkou čtyři palce se může hrdě postavit Super AMOLED displejům od Samsungu. Procesor o frekvenci 1 GHz a Android 2.2 (později aktualizovaný na verzi 2.3) se stanou hlavním hnacím motorem telefonu.

Vše se podařilo dostat do perfektního obalu, který má tloušťku něco málo pod jeden centimetr a v nejtenčím místě dosahuje pouze šesti milimetrů. Model Black se zařadí do pomalu se rozrůstající skupiny stylových Androidů a nahradí trochu stárnoucí LG Optimus Chic. K zahození jistě nebude ani 5 Mpix fotoaparát s automatickým ostřením či podpora wi-fi a rychlých datových přenosů HSDPA.

Skosené hrany a převládající černá

Je trochu škoda, že LG neozvláštnilo toto stylové zařízení o nějaké zajímavé prvky. Už z dálky tak poznáte, že LG Black bude dalším temně černým zařízením na trhu bez nápadu. Punc jisté originality mu dodávají skosené boční hrany, díky kterým padl lépe do ruky.

Hmotnost 109 gramů je vynikající a LG Black se tak hravě stává jedním z nejlehčích zařízení na trhu. V ruce jsme telefon pouze stěží cítili. K tomu pomohl i fakt, že hmotnost se rozkládá na relativně velké ploše.

Trochu obavy máme ze senzorových tlačítek pod displejem. Ty u předchozího modelu LG Chic nebyly dobře provedeny a nereagovaly příliš jistě. Situace se po několika minutách strávených s novinkou o poznání zlepšila, ale na citlivosti kláves by chtělo ještě zapracovat. Nesmíme však zapomenout, že k dispozici byl pouze předprodejní kousek a ve finále se ještě může hodně věcí změnit.

Kouzelný displej NOVA

LG si pro model Black nechalo v rukávu trumf v podobě displeje NOVA. Ten se jemností zobrazení a především jasností barev může rovnat konkurenčnímu Super AMOLED. Už při prvním seznámení s telefonem vás "dostane" jeho jasnost a především zpracování bílé barvy. Samotné LG prohlašuje, že model Black se výtečně hodí na prohlížení internetu, čtení e-mailů či dokumentů. Tento fakt můžeme po prvních zkušenostech jenom potvrdit.

Po stránce technických parametrů nabídne novinka čtyřpalcový displej s rozlišením WVGA. Vzhledem k rozměrům je počet pixelů na obrazovce více než dostatečný. LF přitom slibuje nízkou energetickou náročnost a výdrž baterie v řádech dnů. Vynikající by rovněž měla být čitelnost na přímém slunečním světle a různé odlesky by měly mít minimální vliv na čitelnost. Tento fakt se nám však nepodařilo přímo simulovat a na finální hodnocení si počkáme do recenze.

Technická výbava na úrovni

Procesor s taktem 1GHz se pomalu stává standardem pro všechny Android telefony. Podporovat ho bude 512 MB RAM a 2 GB vnitřní paměti. Při našem krátkém testování jsme si neposteskli ani po absenci dvoujádrového procesoru, práce se systémem byla dostatečně rychlá.

LG Optimus Black opět přijde s lehce upraveným uživatelským prostředím celého systému a pro nově představené telefony povýšilo na verzi 2.0. Přesto byla tato změna na hony vzdálená daleko pečlivější výměně uživatelského prostředí u modelů s HTC Sense.

Již tradiční zůstává další výbava zařízení, která zahrnuje vše od wi-fi, rychlého internetu přes sítě 3G (HSDPA/HSUPA) a 5 Mpix fotoaparátu s automatickým ostřením. Operační systém Android byl prozatím ve verzi 2.2 a v brzké době se dočká aktualizace na verzi 2.3 Gingerbread.

Displej rozhodne

LG Black je prozatím tak trochu šedou myší mezi stylovými Android telefony. Po vzhledové stránce konkurenty v ničem nepřehrává a k temně černé barvě by se hodilo přidat několik dalších drobností. Neuchvátí ani po technické stránce a nabídne prakticky tradiční výbavu jako spousta jeho konkurentů.

Rozhodující tak bude zejména NOVA displej, který by mohl při prvním setkání některým zákazníkům zamotat hlavu. I my jsme byli jeho schopnostmi okouzleni a jsme zvědaví, jak si povede při dlouhodobějším testu a jak moc bude jeho celková jasnost škodit výdrži baterie. Cena ani přesný termín uvedení nebyly ještě oznámeny. Odhadujeme, že by mohl na evropské trhy dorazit někdy v polovině jara za cenu okolo deseti tisíc korun.