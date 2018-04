Nervozitu v hovoru neskryjete. Mobily budou přenášet emoce

Jste při telefonátu se svým šéfem nervózní? V budoucnu to podle Japonců neskryjete, mobilní telefony totiž budou schopné prostřednictvím teplotních změn přenést emoce.

Japonská novinka funguje na principu měření teploty vašich dlaní. Jakmile senzory umístěné na zadním krytu mobilního telefonu zaznamenají zvýšení teploty nebo dokonce nadměrnou koncentraci potu, ihned odešlou tuto informaci do telefonu člověka, se kterým v danou chvíli hovoříte. Jeho telefon se posléze začne zahřívat a uživatel tak bude vědět, že jste vystresovaní.

Japonští vědci tvrdí, že senzory jsou na základě teplotního rozdílu lidské dlaně schopné poznat vyvolanou emoci během pouhých dvou sekund. Telefon uživatele "na druhé straně drátu" se pak může zahřát až o devět stupňů Celsia nebo ochladnout o 3,6 stupňů Celsia.

Těžko říct, do jaké míry by novinka nalezla uplatnění. Co si o ní myslíte vy, umíte si představit její praktické využití? Podělte se o své názory v diskusi pod tímto článkem.