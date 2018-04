Nepropásli jste nějakou novinku z CeBITu? (přehled všech článků z CeBITu 2003)

CeBIT 2003 je již za námi, a tak můžeme bilancovat. Jako každý rok se část redakce Mobil.cz zúčastnila tohoto veletrhu osobně, ostatní redaktoři pak pomáhali tvořit zpravodajství z naší pražské redakce. Článků souvisejících z CeBITem jsme pro vás připravili 34 a nabídli jsme vám i přes 400 původních fotografií. Není to málo, ale sami víme, že se nám nepodařilo obsáhnout vše, co bychom vám z tohoto veletrhu přiblížit chtěli. Věnovali jsme se především novinkám v oblasti mobilních telefonů, hledali jsme i nějaké zajímavosti, některé stánky jsme ale navštívit nestihli. Do přehledu jsme zařadili i články o nových telefonech, které měly premiéru právě na letošním CeBITu.

Prohlédněte si tento přehled všech článků na téma CeBIT 2003 a zhodnoťte naši snahu vám dění na CeBITu přiblížit. Napište, co vám chybělo, kterému tématu bychom se příště měli věnovat více a které byste oželeli. Váš názor nám pomůže se pro příště lépe připravit a nabídnout vám zpravodajství, které vám bude šité na míru.

Panasonic připravil pro letošní CeBIT tři absolutní novinky a uvádí do Evropy miniaturní model GD55. Všechny nové Panasoniky mají barevný displej, model X70 je véčko a G50 miniaturní mobil s barevným displejem. Slušný úspěch jistě čeká i na model G60, ke kterému bude možné připojit fotoaparát.

Nové Motoroly - nadupané a přitom velmi levné (fotogalerie

Motorola plánuje na druhou polovinu tohoto roku velkou ofenzívu. Nabídne mnoho novinek a vedle atraktivní výbavy bude jejich největší předností velmi výhodná cena. Pokud se předpoklady vyplní, nebude na podzim problém koupit mobil s fotoaparátem pod 7 000 Kč!





Samsung chrlí jednu novinku za druhou a nejinak tomu bylo na letošním CeBITu. Všechny nové mobily mají barevný displej, mnohé fotoaparát a některé jsou jako z jiné planety.





Sendo v minulosti tvrdilo, že chce konkurovat Nokii. Nepovedlo se mu ale pořádně prorazit ani s jedním z low-endových mobilů a megahit Z100 byl pro neshody s Microsoftem odsunut na vedlejší kolej. Teď má ale britský výrobce nové modely, u kterých už realisticky odhaduje jejich šance. Na první místa v prodejích to sice nebude, ale přinejmenším v případě M550 jde o mobil, který rozhodně nezapadne.

Alcatel na CeBITu: nástupce „třistajedenáctky“ a jeho parta

Nástupce populární třistajedničky se bude jmenovat Alcatel OT331. Vzhledem se velmi přiblížil modelu OT525 - ten se také dočká následovníka. Partu nejlevnějších Alcatelů doplňuje ještě exotický model OT320 a jedno podzimní překvapení s barevným displejem.





Alcatel na letošním CeBITu představil i nové modely pětkové a sedmičkové řady. Dvě novinky přímo z dílen Alcatelu přijdou na trh na podzim tohoto roku, zatím si příznivci značky budou muset vystačit s převzatým modelem OT531, původem od Triumu. Tento telefon nás příjemně překvapil.

Philips na CeBITu: stylový low-end 330 se bude ženám líbit (exkluzivní fotografie)

Nový nejlevnější Philips bude k všeobecnému překvapení véčko, ale to by zákazníkům nemělo vadit. Telefon má totiž perfektní vzhled s několika zajímavými detaily a i velmi slušnou výbavu. Nerozhodné by pak měla přesvědčit výhodná cena.





Na CeBITu jsme měli možnost krátce vyzkoušet Sony Ericsson Z1010. Jde o mobil pro sítě GSM i UMTS, s podporou snad všech možných funkcí. Na fotografiích tak nevypadá, ale ve skutečnosti jde o poněkud velké véčko.



Nové véčko od Philipsu má atraktivní vzhled, výbornou výbavu a několik funkcí, které se budou líbit především ženám. Pokud se vám líbí Samsungy, ale zdají se vám příliš drahé, bude nový Philips tou pravou volbou pro vás.





Samsung chystá pro evropské trhy tři nové smartphony. Každý z nich používá jiný operační systém a každý i jinak vypadá. Můžete se i podívat, jaké jsou nové hity Samsungu v domácí Jižní Koreji.

TelMe na CeBITu: smartphonu T919 to docela sluší

Rakouský výrobce mobilních telefonů, společnost TelMe, již představila několik svých produktů. Na letošním CeBITu byl hlavní hvězdou smartphone T919. Už se prodává, není nejdražší a vypadá opravdu dobře.

Siemens na CeBITu: špičkový SX1 a luxusní Xelibri v zajetí davů

Siemens SX1 se stal jednou z hlavních hvězd letošního CeBITu. Probojovat se k jednomu z vystavených vzorků vyžadovalo velmi ostré lokty a dostatek trpělivosti. Naopak nové stylové mobily Xelibri bylo možné spatřit jen za sklem.

Dozvuky CeBITu: kosmický Amoisonic pro dámy a další stylové mobily

Na letošním CeBITu bylo možné spatřit i telefony méně známých asijských značek. Mezi ty nejzajímavější patří snůška stylových telefonů se značkou Amoisonic. Jeden z nich patří mezi nejpodivnější mobily vůbec.





Stánek Siemensu na letošním CeBITu nebyl přeplněný jenom novinkami, ale také návštěvníky. Ty rozhodně zaujaly nové modely M55 a SL55. Budou se líbit i vám?





Také vám značka VK Mobile nic neříká? Pro nás to ale bylo jedno z největších překvapení CEBITu. Tento korejský výrobce má velmi zajímavé produkty a chystá jeden z nejlepších mobilů současnosti.

CeBIT 2003: jsem hravý a multimediální

Již den před oficiálním zahájením CeBITu bylo jasné, jak bude vypadat. Většina výrobců mobilů se rozhodla u svých produktů zdůraznit především možnost zábavy a multimedií. Dnes se tak zřejmě můžeme „těšit“ na spoustu tanečních skupin, hlasité hudby, světelných efektů a někde na pozadí toho všeho jistě budou mobily, které by měly podobnou atmosféru vyvolávat.





Přenos dat v sítích třetí generace předváděných na CeBITu je dost pomalý. Sítě teoreticky dokážou komunikovat mnohem rychleji, ale mobily zatím dost zaostávají. Multimediální mobily by také mohly nabízet více, jenže procesory nestíhají. Výrobci a vývojáři všeho možného přiznávají, že by dokázali nabídnout mnohem více, kdyby nebyli limitováni úzkými hrdly.

CeBIT 2003: Zákazníci chtějí jiné mobily, než jim nutí operátoři

Někteří výrobci mají v portfoliu obrovské množství relativně zajímavých mobilů, a přesto se o nich příliš neví. Jiní jich naopak mají jenom několik, ale jsou velmi prodávané a konkurence se jich bojí. Tato situace je zapříčiněna velkým vlivem mobilních operátorů, kteří prakticky rozhodují o úspěších mobilů. Ne vždy ale potřeby mobilních operátorů respektují požadavky zákazníků.

CeBIT 2003 - den první

Hannoverské výstaviště spustilo barevnou a hlučnou zábavu na stáncích jednotlivých firem. Celý den jsme se tímto mumrajem prodírali, abychom vám přinesli aktuální informace z dění na výstavišti. Zde je souhrn toho nejdůležitějšího.

Aktuálně z CeBITu: dvě nové Motoroly - C230 a E390

Motorola si pro letošní CeBIT připravila dva nové telefony. Model C230 je jednoduchý, ale malý a pohledný telefon do předplacených sad. Oproti tomu je model E390 špičkový mobil pro mladé s barevným displejem, fotoaparátem a Bluetooth. Nabízíme vám první informace a fotografie obou novinek.

CeBIT aktuálně: Nový Sagem MyX-6 je krasavec (fotogalerie)

Nový Sagem je přístroj střední třídy se skvělým TFT displejem a digitálním foťákem. Je elegantní a má bytelný kryt. Výrobce slibuje velmi příznivou cenu, která by se měla pohybovat kolem osmi tisíc.

Siemens pro budoucnost: papírový displej, nebo třeba MMS z pevné linky

Siemens na letošním veletrhu CeBIT nepředstavuje jen hotové výrobky mířící na trh, ale i projekty pro blízkou budoucnost. V nejbližších letech se můžeme těšit třeba na papírový displej, myš v mobilu, nebo například na MMS zprávy z pevné linky.





Absolutní novinka Siemensu pro letošní CeBIT se jmenuje M55. Kdo očekával odolnou verzi S55, bude zklamán. Ale kdo chce nadupaný telefon s barevným displejem za rozumnou cenu, bude nadšen. Nový Siemens M55 opravdu stojí za pozornost - prostudujte si jeho detailní technickou specifikaci.

Novinky Nokie na vlastní kůži - fotogalerie

Podívejte se, co nachystala Nokia za nové mobily pro letošní CeBIT. Možná vás zaujme manažerský model 6220, nebo se můžete zamilovat do hudebního modelu 3300. Pro příznivce her pak máme fotografie modelu N-Gage.





Samsung má pro tento rok obrovské množství novinek. Pokud se v nich chcete vyznat a dozvědět se, která je ta pravá pro vás, prohlédněte si tento článek. Některé z novinek opravdu stojí za pozornost!

Dozvuky CeBITu: LG zbrojí na Evropu a pátou pozici na světě

LG útočí na první pětku světových producentů mobilů. Zatím se mu tolik nedaří mezi GSM telefony, proto pro letošní CeBIT přichystal množství novinek. Podívejte se, jestli se LG jeho nové modely povedly.

PDA střípky z CeBITu 2003

Na CeBITu 2003 se objevila celá řada novinek z PDA světa a dnes vás s několika z nich seznámíme. Podíváme se na PocketPC a SymbianOS mobily Samsungu, evropský iPAQ 1915, GSM BlackBerry a dvě původní fotografie Sharpu Zaurus





Malý, stylový a také velmi dobře vybavený - takový je Siemens SL55. Výrobce jej představí dnes, těsně před zahájením letošního veletrhu CeBIT. Ač se původně očekával nástupce Siemensu SL45i, SL55 je především stylový telefon. Již známe všechny detaily, podívejte se tedy, jakou má tento telefon výbavu.

Bluetooth novinky na CeBITu 2003

Podívejte se na celé hejno nových Bluetooth sluchátek. Kromě nich výrobci představili na CeBITU 2003 přístroje, které kombinují Bluetooth s dalšími technologiemi (ISDN, DSL) a zařízeními (sériový port, telefon pro pevnou linku). Jsou nadmíru zajímavé.

Nokia 6220 - rychlá data, velké MMS, hlasité rádio (první informace)

Nokia dnes na hannoverském CeBITu 2003 představila novou Nokii 6220. Je to model určený pro úplnou datovou konektivitu - umí stahovat data a prohlížet obsah internetu až rychlostí 118,4 kbps. Mobil má foťák, samozřejmý je barevný displej, polyfonické vyzvánění. FM rádio dokáže ve spolupráci s vestavěným hlasitým handsfree ozvučit i větší prostor.

Nokia 3300 - stereo rádio, hlasitý poslech, MP3 přehrávač (první informace)

Chcete telefon s barevným displejem, extravagantním vzhledem, MP3 přehrávačem a stereo rádiem? Jestli ano, pak právě představená Nokia 3300 bude pro vás tou pravou.





Na CeBITu Nokia včera představila také mobilní telefon, který není zase tak uplně mobilní. K jeho plné mobilitě totiž potřebujete jedno - automobil. Dokáže nový autotelefon od Nokie vůbec něčím překvapit?

CeBIT aktuálně: Mitsubishi má nejen mobil s DV kamerou (fotogalerie)

Také Mitsubishi představila ne CeBITu zajímavé mobilní kousky. Chtěli byste mobilním telefonem natáčet kvalitní video? Dnes již můžete. A nejen to - s mobilem Mitsubishi můžete také hrát hry, sledovat televizní vysílání či využívat GPS navigačního systému.