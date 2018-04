Nepřestaneme, dokud se něco nezmění, říká organizátor mobilního bojkotu

Proč jste akci zopakovali, když minule na ni operátoři odmítli reagovat a bagatelizovali ji?

K akci se tentokrát připojilo třikrát více lidí a média po celý měsíc mnohem více referovala o cenách volání a chování operátorů, takže jsme dosáhli toho, čeho jsme dosáhnout chtěli: větší popularizace problému předraženého mobilního volání. Budeme pokračovat tak dlouho, dokud nedosáhneme zlepšení podmínek na českém telekomunikačním trhu

Nezvažujete nějaké jiné akce nebo formy nátlaku na operátory?

Máme několik myslím dobrých nápadů na další akce a formy protestů, ty jsou ale prozatím tajné.

Chcete pokračovat v bojkotech a navyšovat počet hodin, po které má zůstat mobil vypnutý?

Vypínací protest bude pokračovat, ale v případě navyšování počtu hodin se nabízí otázka, na jak dlouho jsou schopní lidé telefon vypnout a obejít se bez něj. Na den? Na týden? Nechceme se vzdávat komunikace a moderní techniky, jen poukázat na špatnou situaci na českém trhu. Spíše přidáme jiné formy protestu.

Jaké jsou české ceny oproti cizině?

Například v sousedním Rakousku je rozdíl do očí bijící. České ceny jsou desetinásobně i patnáctinásobně vyšší. Konkrétní příklady i s linky na rakouské stránky najdete na našem blogu. Ceny si tak může ověřit každý.



A v čem konkrétně vám vadí Český telekomunikační úřad?

V roce 2005 započal Český telekomunikační úřad analýzy relevantních trhů. Trh č. 15, tedy trh nazvaný přístup a původ volání ve veřejných mobilních telefonních sítích, shledal plně konkurenční a takový, na kterém nepůsobí žádný podnik s významnou tržní silou. I přes protesty odborníků pak trh č. 15 zrušil. A dnes se vymlouvá na chybějící nástroje.

V současné době tedy tyto nástroje na regulaci nemá?

Mohl by mít, ale musel by znovu udělat analýzu relevantních trhů, dojít k závěru, že trh ovládá oligopol, znovu definovat regulační trh a začít regulovat. Druhá věc je, že v roce 2009 byly "rozdávány" frekvence třem současným mobilním operátorům. Když už nic jiného, podmínkou mohlo být, že každý ten operátor musí ve své síti připustit virtuály. ČTÚ tuto šanci promarnil.

Ovšem ČTÚ argumentuje tím, že na západě dochází k dobrovolné dohodě virtuála a operátorů, takže u nás by to mohlo být stejné, bez účasti regulátora.

Ve většině evropských zemí místní regulátor musel vyvíjet na operátory tlak. Nikde nemají žádný důvod pouštět do svých sítí virtuály. To ochotně dělá jen nový a nejmenší operátor. Tím tlakem může být například hrozba vyloučení z výběrových řízení na nové frekvence a podobně.

Panují domněnky a dohady, že celá tato aktivita, to znamená stránka Nechceme předražené mobilní volání a bojkoty operátorů, by mohla být virálním marketingem nějaké firmy, například nějakého nového virtuálního operátora chystajícího se vstoupit na náš trh. Můžete to potvrdit nebo vyvrátit?

K tomu můžu říct jediné: Podle sebe soudím tebe. Mnoho lidí v tom vidí příležitost si přivydělat, často i přiživit se. A jsou přesvědčení, že zadarmo nebo dokonce z principu by to nikdo nedělal.

Takže tyto spekulace jednoznačně popíráte?

Ano.