Nepřesná a zavádějící tvrzení na Mobil serveru!

Zveřejněná verze článku již neobsahuje žádné napadání firmy Delta Consult. Její obhajování ze strany SÚS nám však připomíná, že vůbec nechápeme její roli v celé záležitosti. Proč bylo nutné, aby další firma, na základě "obsáhlých studií", zpracovávala další materiál. (!) Se zvoleným postupem SÚS také minimálně jeden ze zpracovatelů předmětných studií nesouhlasil a opakovaně jej napadal... Je také zajímavé, že pilotní projekt pracoval s radiostanicí, která neexistuje. Respektive existuje, ale pracuje v jiném pásmu. Mimochodem již formulace "formulovat zadávací podmínky" jako jedno z odůvodnění nákladného pilotního projektu, je podivné. Zadávací podmínky by přeci bylo možné formulovat i bez jeho existence.

Již při letém pohledu do předcházejícího článku je patrné, že SÚS tak trochu neví, co by ještě napadla. "Bylo totiž vypsáno pouze na 9 základnových stanic, přestože konečný stav má být více než 15.", taková je naše formulace. Necitovali jsme zde text zadávacích podmínek, jen jsme popisovali fakta. A za těmi stojíme. Výběrové řízení přeci nemá vytvořit stejné podmínky tak, aby nabídky uchazečů byly v tu chvíli cenově srovnatelné a zároveň opomíjet fakt, že již při postavení další základnové stanice se cena prudce zvedne. K prudkému nárůstu ceny by navíc došlo u jednoho konkrétního uchazeče, který již realizoval zmiňovaný pilotní projekt. K čemu je dobré znát cenu modelové konfigurace, když její potřebný rozsah je o více než 100% větší, navíc když cena zakázky neodpovídá prostému násobení?