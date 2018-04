Neplaťte zbytečně za předplacené služby

Mobilní telefon má dnes již téměř každý a noví zákazníci nepřibývají takovým tempem. V době, kdy byla GSM ještě v plenkách, byla předplacená karta pro mobilní operátory skvělý způsob, jak získat váhavé zákazníky. Žádné měsíční poplatky a dokonalá kontrola nad účtem - to byla hesla, na která uslyšel téměř každý, kdo se rozhodoval o pořízení telefonu.

Dnes se operátoři převážně snaží uživatele předplacených služeb přesvědčit k přestupu na paušální program. Většina doplňkových služeb je dostupná pouze pro uživatele paušálu. Tento postup je logický, protože zákazník s pravidelným měsíčním účtem představuje pro operátora jistotu přijmu. Před přechodem na paušál je tedy nutné zvážit, jestli jsou vaše měsíční provolané částky pravidelné a dosahují dostatečné výše.

Srovnání tarifů

Pokud právě dnes uvažujete o pořízení předplacené karty, nebo jste nespokojeni s vašim tarifem, můžete si zde porovnat aktuální nabídky našich operátorů a vybrat si tu nejvýhodnější službu.

Operátor Tarif V rámci sítě Ostatní sítě Pevná SMS MMS data 0 wap 0 Kč/min. Kč/min. Kč/min. 1 SMS 1 MMS Kč/KB Kč/KB Eurotel Original 7,50/5 1 7,50/5,00 1 7,50/5 1 3,70 9,50 0,06 0,25 Fun 7,50 7,50 7,50 2,00 9,50 0,06 0,25 Quatro 7,80/3 2 11,10/9 2 11,10/3 2 3,70 9,50 0,06 0,25 Oskar Oskarta 3,57 7,14 7,14 2,38 11,31 0,05 0,57 Flexisazba 3 2,38 7,14 7,14 1,19 11,31 0,05 0,57 T-Mobile Standard 5,70/3,40 2 7,90 7,90 3,40 10,00 0,07 0,60 SMS 7,50 7,50 7,50 2,00 10,00 0,07 0,60 Extra 3 4,50/3/1 4 6,50 4,50/3,00 2,00 10,00 0,07 0,60 Data 3 5,70/3,40 2 7,90 7,90 3,40 10,00 0 0

Vysvětlivky:

0 – Přenos dat prostřednictvím GPRS.

1 – Cena za první minutu hovoru / cena za další minuty.

2 – Cena ve špičce / cena mimo špičku. Jako špička se berou pracovní dny u Go Quatro od 7:00-16:00 a u T-mobile od 8:00-19:00.

3 – Na získání těchto tarifů musí zákazník splnit zvláštní podmínky. U Oskar Flexisazba je potřeba provolat každý měsíc minimálně 700 Kč. S tarifem T-mobile Extra vám bude každý měsíc z vašeho účtu strhávána částka 69 Kč. S tarifem Data se platí měsíční paušál 850 Kč.

4 – Cena za volání ve špičce / cena za volání mimo špičku / cena za volání o víkendech a svátcích. Zvýhodněná sazba na volání o víkendech platí pouze do 31.8.2004 a od září bude stejná jako volání mimo špičku.

Eurotel

Eurotel nabízí k předplacené kartě věrnostní program Go Bod. Pokud si dobíjíte svojí kartu a jste registrovaní v tomto programu, operátor vám načítá Go Body v závislosti na tom, jakou částkou dobíjíte. Podle množství nastřádaných Go Bodů můžete získávat až 20% kreditu zdarma. Pro dosažení této hranice ovšem musíte utratit za kredit přibližně 13 000 korun a body budou platit pouze do 28.2.2005.

Další doprovodnou službou je Eurotel Duet, který může snížit náklady na hovory mezi jedním paušálním a jedním Go číslem. Paušální zákazník si může jedno Go číslo zaregistrovat a na veškerou komunikaci k němu (SMS, MMS, volání) získá slevu 20%. Go zákazník získá slevu 20% pouze na volání. Pokud majitel smlouvy dobije toto Go číslo ze svého účtu, získá navíc 5% bonus na kredit.

Majitel Go čísla si může navíc přikoupit balíček služeb pro volání nebo SMS. V menším balení získáte za 155 korun měsíčně 40 volných minut pro volání nebo za 150 korun 88 volných SMS. Pro vášnivé goučkaře jsou určeny balíky za 999 korun, ve kterých najdete buď 260 volných minut nebo 600 textových zpráv.

Go číslo získáte na značkové prodejně Eurotelu za 245 Kč s kreditem 50, nebo za 495 Kč s kreditem 300. Kredit má od dobití platnost 18 měsíců, ale jednou za 3 měsíce musíte uskutečnit placený hovor. Eurotel používá pro předplacené služby standard AOC, který mimo jiné umožňuje vidět výši vašeho kreditu na displeji některých mobilních telefonů. Bohužel Nokia ukončila podporu tohoto standardu, a tak Go s novými Nokiemi nefunguje. Zprávy se odesílat dají, ale v okamžiku, kdy zkusíte někomu zavolat, tak se spojení ukončí. První změna Tarifu je u Go zdarma a za další se platí 95 Kč.

Oskar

Oskar ke svojí předplacence žádné doprovodné služby nenabízí a soustředí se hlavně na levné volání do vlastní sítě, které nemá během dne mezi ostatními tarify konkurenci. Pokud zákazník během měsíce provolá alespoň 700 korun, je mu automaticky aktivovaná levnější sazba Flexisazba. Pokud další měsíc na částku 700 korun nedosáhnete, budete automaticky přeřazeni na standardní sazbu.

Oskartu zakoupíte na značkových prodejnách, nebo vám jí operátoři Oskarkontaktu ochotně zašlou na vaši adresu. Předplacenou kartu získáte vlastně zadarmo, protože SIM za 500 Kč již obsahuje 500 kreditů. Ten má platnost pouze 6 měsíců, ale pokud si do dalších 7 měsíců dobijete, tak se vám jeho hodnota vyúčtuje zpátky.

T-mobile

Twist Bonus je věrnostní program podobný Go Bodu od Eurotelu. Věrnostní program mohou využívat Twist zákazníci s některým z tarifů Standard, SMS nebo Extra. V závislosti na stáří Twist karty musí zákazník během měsíce utratit částky v rozmezí 600 – 250 Kč a získá tak slevu na volání o víkendech 50 %. Tato sleva bude platná pouze do 31.8. 2004.

T-mobile nabízí k Twistu možnost zaregistrovat si jedno Nej číslo v síti T-mobile a volat na něj za 3,40/minuta po celý den. První aktivace Nej čísla je zdarma. Pokud se ho rozhodnete změnit, zaplatíte 113 Kč.

Mezi tarify Twist Standard a Twist SMS je první změna zdarma, druhá a každá další změna je zpoplatněna částkou 113 Kč. Při změně na tarif Twist Extra se platí jen poměrná část paušálu na příslušný měsíc, a to 69 Kč, pokud byla změna provedena do 14. dne v měsíci, nebo 34,50 Kč pokud byla provedena v druhé polovině měsíce. Změna z tarifu Twist Extra na jiný Twist tarif je vždy zdarma.

Zájemci o Twist kartu T-mobile se mohou obrátit na značkové prodejny, kde jí mohou zakoupit za 499 Kč s kreditem 300. Datová SIM karta stojí 850 korun a obsahuje kredit v hodnotě 50 korun. Tento poplatek slouží jako úhrada prvního měsíčního paušálu na datové služby a SIM karta je vlastně zdarma. Platnost kreditu je u T-mobile 12 měsíců.

Který je nejlepší?

Hovorné se liší podle sítě, do které voláte i podle času, kdy se snažíte uskutečnit hovor. T-mobile navíc zavedl k předplacené službě i paušály a Eurotel zase zvýhodněné balíčky. To celé vytváří tak složitý systém, že se nedá jednoznačně určit, který tarif je nejvýhodnější. Na první pohled by se dala jako vítěz určit Flexisazba od Oskara, ale 700 korun neutratí měsíčně každý. Ten kdo má navíc pravidelné účty přesahující tuto hranici, může s klidným pocitem sáhnout po paušálu a ještě ušetřit. To samé platí pro balíčky Eurotelu za 999 korun. Pokud hodláte volat často na jedno číslo, bude zajímavá nabídka Nej od T-mobile. Pro milovníky SMS jsou samozřejmě nejvýhodnější tarify Go Fun a Twist SMS. Eurotel má výrazně nejlevnější Wap přes GPRS.

Tarify s limitovanou platností, které již není možné aktivovat do našeho přehledu zařazeny nebyly.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 19 %.