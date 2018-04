Neplaťte víc, než musíte. I s levnou navigací se do cíle dostanete

Dnes může mít GPS úplně každý. Jejich ceny klesají a stávají se běžnou součástí výbav řidičů. Málokdo ovšem nehledí při výběru nového přístroje na cenu. Poradíme vám, jak ušetřit, a přesto získat kvalitní zařízení, se kterým se nikde neztratíte.

Stačí tři tisíce korun

Nabídka automobilových navigací na trhu je velmi bohatá a ceny se pohybují od dvou do patnácti tisíc korun. Nejlevnější přístroje mívají předehranou mapu České republiky a několika okolních zemí, u navigací nad šest tisíc korun už ve většině případů najdete mapové podklady celé Evropy. Nemusíte se ovšem obávat, že levnější přístroje by vás dovedly do cíle hůře než ty dražší. Vždy záleží především na mapových podkladech.

Pokud tak cestujete jen po Česku a v zahraničí jste automobilem nikdy nebyli a ani se nechystáte, je pro vás celoevropská mapa zbytečným výdajem navíc. Jezdíte mimo naši republiku jen v létě k moři do Chorvatska? Pak nezapomeňte na to, aby vaše navigace nabídla podklady všech potřebných zemí. Ani v tomto případě však nemusíte vybírat jen mezi mapovými podklady celé Evropy. Mnoho výrobců levnějších navigací totiž přidává ke svým modelům právě mapy našich sousedů a také Chorvatsko, Slovinsko a Maďarsko.

Pozor si dejte jen na oblíbenou taktiku výrobců, kteří uvádějí, že navigace má průjezdní mapy daného státu. Pokud totiž budete hledat horskou chatu například v Rakousku, navigace, která bude znát jen dálniční tahy, vám v tomto příliš nepomůže. Pokud tedy chcete do vybrané země cestovat, vždy vyžadujte kompletní mapové pokrytí dané oblasti.

Nižší cena neznamená horší navigace

Kromě map a samozřejmě jména značky má vliv na cenu také další výbava navigace. Ty nejlevnější přístroje mívají zpravidla menší displej s úhlopříčkou 3,6 palce, který může být při použití u automobilů s masivní a dlouhou přístrojovou deskou špatně čitelný. Pokud tak vyžadujete větší širokoúhlou zobrazovací plochu, budete si muset něco málo připlatit. Tato investice ale není rozhodně zbytečná, větší displej totiž napomáhá také snazšímu ovládání.

Navigace samotná ale na ceně závisí opravdu jen minimálně, a tak se vám může stát, že s přístrojem za 3 tisíce korun budete spokojenější než s některým jeho několikrát dražším konkurentem. Je sice pravdou, že s dražšími navigacemi jsou dnes spojené další doplňkové služby, je ale jen na vás, do jaké míry a zda vůbec je budete chtít využívat. I u nejlevnějších navigací se ale můžete setkat s funkcemi, které mnoho dražších modelů ani nenabídne. Navigace za méně než tři tisíce korun tak může nabídnout například velmi praktický asistent jízdy v jízdních pruzích nebo reálné zobrazení důležitých křižovatek.

Handsfree je především bezpečné

Pokud nechcete čekat dlouhé hodiny v kolonách, nezapomeňte u navigace vyžadovat funkci RDS-TMC. Díky ní se do zařízení dostávají přes rádiové vlny údaje o aktuálním stavu na silnicích, tedy lépe řečeno, měly by dostávat. Situace kolem RDS-TMC je totiž na našem území stále tak trochu komplikovaná a zpravodajství není vždy zcela aktuální. Pokud ale cestujete často, a navíc mimo naši republiku, určitě se vyplatí nad touto funkcí přemýšlet.

Součástí vybavenějších navigací bývá také vestavěné handsfree, které po spojení s mobilním telefonem přes bezdrátové Bluetooth spojení zajistí pohodlné a především bezpečné telefonování za volantem. Tato funkce je rozhodně praktičtější než různé hudební přehrávače, prohlížeče fotografií nebo cestovní průvodce. Od těchto jen těžko využitelných funkcí totiž dnes upouští i samotní výrobci.

Přehled vybraných levných navigací na našem trhu

Asus R300

Vedle stříbrné barvy je Asus R300 k dispozici také v moderní bílé, která by měla oslovit především mladší uživatele. Celé zařízení je ukryto v malé krabičce o rozměrech 142 x 82 x 18 mm a hmotnosti pouhých 140 gramů. Oproti vyšším širokoúhlým modelům je zde použit displej s klasickým poměrem stran 4:3 a úhlopříčkou 3,5 palce. Nechybí ale integrovaný světelný senzor, který automaticky optimalizuje podsvícení, ani Bluetooth handsfree.

Cena: 3 900 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 142 x 82 x 18 mm

Hmotnost: 140 g

Blaupunkt Travel Pilot 100

Blaupunkt Travel Pilot 100 je navigace malých rozměrů nabízející základní funkce. Vnitřní paměť má kapacitu 1 GB. Před nepovolanými osobami ji lze uchránit PIN kódem. Trasu lze naplánovat až s osmi mezilehlými cíli. Díky světelnému čidlu se displej automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem.

Cena: 3 800 Kč

Mapy: ČR, východní Evropa

Rozměry: 99 x 99 x 17 mm

Hmotnost: 175 g

Dynavix Tau

Dynavix Tau dokáže upozornit na úseky měření rychlosti a umožní také zadávání složitých tras pomocí průjezdních bodů. Inteligentní hlasová navigace pak upozorňuje pouze na důležité manévry. Nechybí ani multimediální přehrávač. Hlasové povely namluvil herec Pavel Liška.

Cena: 4 600 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 95 x 85 x 22 mm

Hmotnost: 192 g

TomTom One Europe

TomTom One Europe je základní model přenosných navigací tohoto výrobce. Verze Europe nabídne mapy celé Evropy, displej má klasický poměr stran 4:3 a rozlišení 320 x 240 pixelů. Je aktivní, typu TFT a zobrazí až 65 000 barev. Vnější kompaktní rozměry 96 x 82 x 25 mm jsou více než přijatelné, s přenášením modelu One v kapse tak nebudete mít problémy.

Cena: 4 200 Kč

Mapy: ČR, střední a východní Evropa

Rozměry: 92 x 78 x 25 mm

Hmotnost: 148 g

NDrive G400

NDrive G400 je zařízení spadající do nižší střední třídy. Kromě obvyklých multimédií ovšem nabízí navigátor jednu velmi zajímavou funkci - test na přítomnost alkoholu v krvi. Stačí dýchnout směrem k čidlu na přístroji a ten ukáže přibližnou hladinu alkoholu v krvi. Také prozradí, zda je vhodné za dané situace řídit, či nikoli.

Cena: 3 000 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 100 x 88 x 22 mm

Hmotnost: 150 g

Navigon 2210

Navigon 2210 vychází ze základní jedničkové série, navíc ale nabídne pohlednější zpracování, přijímač signálů dopravního zpravodajství a také plnou verzi prostorového zobrazení Reality View Pro. Ostatní parametry pak byly zachovány, jde tak o malou kompaktní navigaci s 3,5 palcovým displejem.

Cena: 4 200 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 95 x 72 x 17 mm

Hmotnost: 122 g

Mio Moov 200E

Mio Moov 200 je malý kompaktní model pro nenáročné uživatele. Na první pohled zaujme tenké provedení, 3,5 palcová obrazovka a navigační software Navman. Přístroj nabízí také automatické přepínání mezi denním a nočním režimem zobrazení.

Cena: 3 600 Kč

Mapy: ČR, východní Evropa

Rozměry: 98 x 83 x 18 mm

Hmotnost: 150 g

Garmin Nüvi 250 W

Ve specifikacích Nüvi 250W budete marně hledat MP3 přehrávač, Bluetooth handsfree nebo příjem dopravních informací. To, co ale jistě oceníte, je velice jednoduché ovládání a dostupná on-line nápověda přímo na displeji navigace. Také cena bude jedním z hlavních lákadel.



Cena: 4 500 Kč

Mapy: ČR, východní a západní Evropa

Rozměry: 122 x 74 x 20 mm

Hmotnost: 173 g

Actis 3

Navigační přístroj Actis 3 od českého výrobce mapFactor je vybaven programem Pocket navigator 8 s kompletním mapovým pokrytím celé Evropy. Nechybí ani MP3 nebo video přehrávač a prohlížeč fotografií. S touto navigací získá zákazník navíc bezplatnou aktualizaci map na 3 roky.

Cena: 4 800 Kč

Mapy: ČR

Rozměry: 90 x 82 x 21 mm

Hmotnost: 190 g