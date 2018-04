Neplaťte Telecomu zbytečně, vraťte mu telefon

Na faktuře za pevnou linku se kromě provolaných částek objevují i položky, u kterých si nemusíte být jisti, co přesně se za nimi skrývá. Může se tak snadno stát, že platíte za službu, kterou dávno nevyužíváte.

"Koupil jsem rodičům bezdrátový telefon. Ten starý mají zavřený ve skříni a stále za něj platí," říká František Dvořák z Liberce.

Není to ale jediná cesta, jak se do takové situace můžete dostat. "Přestěhovala jsem se do nového bytu a zdědila pevnou linku. I když jsem neměla vůbec telefon, stále jsem za něj musela platit nájem," říká Libuše Tomanová z Prahy.

Problém snadno vznikne právě v okamžiku, kdy převádíte linku na sebe. Jestliže si totiž s bývalým majitelem linky vrácení starého telefonu nevyřešíte, převádí Telecom povinnost platby na vás.

Vraťte starý telefon, ušetříte

Platby nájmu za telefon se zbavíte v okamžiku, kdy na značkovou prodejnu vrátíte původní přístroj. Jestliže už jej ale z jakéhokoliv důvodu nemáte, musíte se z nájmu vyplatit.

"Výše pronájmu je závislá na stáří telefonu," říká mluvčí Telecomu Martin Žabka. Pronájem začíná na sedmi korunách u nejstarších přístrojů.

Zaměstnanci na značkové prodejně zjistí podle výše placené částky, o jak starý telefon jde. "Zákazník pak buď doplatí nějakou malou částku nebo mu potvrdíme, že telefon vrátil a nic po něm nechceme," vysvětluje Žabka.

stáří telefonu měsíční nájem telefony dodané do 30.4.1997 7,10 korun telefony dodané mezi 1.5.1997 a 31.8.2004 17 korun moderní šňůrové telefony 29 korun moderní bezšňůrové telefony 49 korun ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH

"Zákazníkům s pronajatým telefonem poskytujeme bezplatný servis a v případě zastaralosti přístroje jej vyměníme za nový," dodává Žabka. Vrácené telefony se následně recyklují. - více zde

Pronajatý telefon má podle informací Telecomu šedesát procent jeho zákazníků. To jsou necelé dva miliony pevných linek. Kdyby všichni zákazníci, kteří mají doma pronajatý přístroj platili nejnižší sazbu, vybral by operátor nájemné ve výši necelých 159 milionů korun ročně.