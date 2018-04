Neplatíš za mobil, nedostaneš hypotéku!

Na neplatiče dluhů se v Rusku chystá nová past. Informovat o nich totiž budou už i mobilní operátoři. Informace o neplatičích telekomunikačních společností MTS, MegaFon a VimpelCom má od počátku června shromažďovat Národní úvěrový úřad, který je pak bude moci předat bankám poskytujícím půjčky. A tak se lidem, kteří nezaplatí za služby operátora včas, může klidně stát, že nedostanou v bance půjčku na auto, spotřebitelský úvěr na pračku anebo hypotéku. Mobilní telefony přitom v Rusku nyní používá přes 60 procent všech obyvatel. Dlužníci budou muset své závazky operátorům splatit v závislosti na tarifním plánu ruských operátorů do 30 nebo 60 dní, aby se nedostali na černou listinu. V Rusku používalo ke 30. dubnu mobilní telefon 89,3 milionu

Souhrnný registr klientů, kteří za některé služby neplatí, je pro finanční ústavy (banky, úvěrové úspěčnosti) určitě výhodný. Zjistit si totiž finanční spolehlivost klientů může zabránit mnoha problémům, které mohou skončit i u exekutora. To, že se přidávají i mobilní operátoři je zajímavé zřejmě zatím jen z hlediska firemních zákazníků, není totiž jisté, jestli bude drobný uživatel tarifního plánu některého z operátorů dlužit tři sta rublů (potažmo korun), hrozí mu vyčlenění mezi ty skutečné neplatiče a následně nedostane například hypotéku. V Česku prozatím operátoři o podobných službách s už fungujícími registry dlužníků jednají a zjišťují, zda se jim účast v programu vyplatí. Ale celé to vypadá spíše jako plán „Velký bratr tě sleduje..“ Smát se mohou majitelé předplacených karet.

Západ Evropy už má mobilů dost

Mobily v západní Evropě už nejdou na odbyt tak dobře, jako dřív. Ve srovnání s loňským rokem klesly prodeje mobilních telefonů v oblasti o čtyři miliony kusů. Vyplývá to z poslední zprávy agentury Strategy Analytics. V prvním čtvrtletí roku 2005 klesl prodej mobilů o osm procent ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, prodalo se "jen" 37 milionů přístrojů, zatímco v prvním kvartále roku 2004 to bylo 41 milionů mobilů. Rozdělení západoevropského trhu mezi výrobci se mění minimálně. Vládne Nokia s 35 procenty, na Samsung s 14procentním podílem připadá druhé místo, když o jedno procento předstihl Motorolu.

Konkurence je nelítostná a platí to hlavně u prodejců či výrobců tak rychle se opotřebovávajícího zboží, jako je mobil. Uživatelé chtějí stále novější, lepší, výkonější, zajímavější a bůh ví jaké telefony, a kdo poptávce nestačí, vypadává ze hry. Jenže zdá se, že poptávka se nasytila a trh už další mobily nevstřebá...pro výrobce to znamená, že musí přijít na jinou fintu, jak zaujmout, aby jim prodeje neklesaly. Lákat na barevné displeje se již v Evropě nenosí.

Telecom si rozdělí miliardy

Za měsíc si akcionáři Českého Telecomu na valné hromadě rozdělí zisk před zdaněním 8,5 miliardy korun a rozhodnou, kdo se stane členem dozorčí rady firmy. Do 10. června má přitom již Evropská komise schválit převzetí Telecomu španělským telekomunikačním gigantem Telefónikou, a tudíž by zástupci společnosti mohli již být na valné hromadě přítomni a rozhodovat o budoucnosti i financích Telecomu. Z dřívějších vyjádření Telefóniky vyplývá, že by už o dividendách ráda rozhodovala sama. Jak však dopadne rozhodnutí EK nechce nikdo předjímat. Akcionáři budou také schvalovat odměny představenstva a dozorčí rady pro letošní rok a tantiémy za rok 2004. Telefónica zároveň vyjednává s šesti bankami o úvěru na šest miliard euro (asi 181 miliard korun) nejen na koupi Telecomu, ale také na splacení svých dluhů.

Na Telefóniku se v Česku čeká jak na pověstného Godota. Doufá se ve větší konkurenci, v nové či levnější služby, v lepší situaci na trhu. I samotný Telecom už by vedení nového majitele potřeboval jako sůl. Podle neoficiálních vyjádření si Španělé přivedou do Prahy vlastní management.

Unie schválila převzetí Oskara

Evropská komise rozhodla, že britská telekomunikační společnost Vodafone může převzít tuzemského nejmladšího operátora Oskar a rumunskou společnost MobiFon. "Komise došla k závěru, že transakce výrazně neohrozí efektivitu konkurenčního prostředí v Evropské unii," uvádí zpráva komise. Vodafone za obě společnosti kanadské TIW zaplatí 3,5 miliard dolarů a převezme 950 milionů dolarů dluhů. Vodafone je největším mobilním operátorem na světě podle výše tržeb, které se pohybují kolem 35 miliard liber (asi 1,5 bilionu korun). To je pro srovnání zhruba rozpočet České republiky na necelé dva roky. Oskar je na českém trhu nejmenším mobilním operátorem a jeho tržní podíl se pohybuje kolem 17 procent. Pokrytí mobilními telefony se ale v ČR pohybuje kolem 105 procent a je vyšší než v Británii.

S Vodafonem je to v českých vodách podobné jako s Telefonikou. Čeká se na "zásadní" zlom až přijde, zákazníci doufají v zázraky - nižší ceny za volání, levnější mobily... Ale jak skutečně Vodafone v Česku dopadne nikdo neví. Jestli se podle své strategie bude chtít stát jedničkou na trhu, anebo propadne jako v Maďarsku. Na to si ještě budeme muset ještě počkat... Impulsem by mohlo být rychlé spuštění sítě třetí generace, o kterém se v zákulisí mluví.

Antimonopolní úřady rozdávají pokuty

Nabízení volných minut v tarifních programech Českého Telecomu se nelíbí tuzemskému antimonopolnímu úřadu. Ten Telecomu za to podle MFDnes udělil sankci přes dvě stě milionů korun, což je druhá nejvyšší pokuta, kterou Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Dříve se přitom hovořilo o stomilionové pokutě. Nabídka volných minut podle ÚOHS bránila zákazníkům v přechodu ke konkurenci a nutila je telefonovat pouze s Telecomem.

Zneužívání dominantního postavení na trhu při poskytování přístupu k místním sítím potrestal také slovenský Protimonopolní úřad. Dominantnímu poskytovateli pevných telefonních linek na Slovensku společnosti Slovak Telecom udělil pokutu ve výši 885 milionů slovenských korun ( v přepočtu asi 690 milionů Kč). Telecom však obvinění odmítá a proti pokutě se odvolá. Ta je zatím nejvyšší za dobu fungování úřadu. Ve srovnání se slovenským antimonopolním úřadem je ten český pěkný „žabař“, chtělo by se říct. Na východ od Česka se nebojí udělit dominantnímu operátoru čtyřikrát vyšší pokutu. Více než osm set milionů pokuty na Slovensku sice stejně jako ta dvou set milionová sankce pro Český Telecom výrazně nezasáhne do hospodaření operátorů, snad však bude znamenat něco pro zákazníky. Ti by se mohli a měli dočkat možnosti volnějšího přechodu ke konkurenci a rychleji zvolit možnost předvolby operátora. A také toho, že dominantní firmy nebudou konkurenci na trhu deformovat a omezovat. Je až s podivem, že si oba Telecomy nejsou schopni uvědomit, že svým jednáním nahrávají mobilním operátorům a odrazují vlastní zákazníky. Lidé jsou už z dominantních poskytovatelů spíše otrávení a své pevné linky drží už pouze na připojení k internetu anebo vůbec. A k volání využívají už pouze mobily.

Západ láká třetí generace od Číňanů

Technický standard pro mobily třetí generace, jež vyvinula Čína, zaujal nejen západní operátory, ale také výrobce zařízení. Technologii TD-SCDMA vyvinula společnost ZTE Corp. Zájem o čínskou technologii projevili například Vodafone, France Telecom, jihokorejský SK Telecom a americký Nextel Communications. Různou míru pozornosti přilákala technologie za poslední rok u výrobců Motorola, Nortel Networks, Siemens, Nokia a Alcatel. Švédský Ericsson, největší světový výrobce mobilních sítí, s čínskou ZTE uzavřel minulý týden strategickou alianci, aby v rozvoji technologie pokračoval. Telekomunikační odvětví se přitom nyní soustředí na dva testované standardy, a to WCDMA a CDMA 2000. Na trhu se ale drahým technologiím 3G nedaří uchytit, přestože třetí generace mobilních komunikací slibuje rychlé napojení na internet, videokonference a internetové hry.

Čína se už dávno stala velmocí opravdu už ve všech odvětvích lidské činnosti. Technologie, které nabízí, mohou pro mnoho zákazníků znamenat rychlejší připojení na internet nebo videokonference. Pro západ však sítě třetí generace znamenají vyšší náklady a investice. Není se co divit, že tedy operátoři pokukují po levnější variantě z Číny a snaží se ji získat pro sebe. ZTE však není zdaleka jedinou čínskou společností, jejíž sítě mohou uživatelé na Západě využívat, do popředí se tlačí i další. Zda to bude přínosné pro zákazníka, se však ukáže až za nějaký čas.