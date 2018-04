Nepál bude cizím turistům vydávat SIM karty zdarma

Na nepálském území je osm ze čtrnácti nejvyšších vrcholů světa a do tamních hor každoročně míří tisíce cizinců. "Jestliže se turista ztratí, díky SIM kartě je snadné zjistit, kde je. Pokud se turisté dostanou do potíží, mohou zavolat o pomoc na několik speciálních čísel," sdělil Šarad Pradhan z nepálské turistické komory.

Mnoho cizinců se do hor vydává v doprovodu místních nosičů, ale stále jsou tisíce těch, kteří do odlehlých himálajských oblastí nebo národních parků zamíří sami (podle odhadů až 30 tisíc ročně). Těm je těžké pomoci, jestliže se dostanou do potíží. Úřady jim teď budou vydávat SIM karty spolu s povolením ke vstupu do hor.

Do Nepálu loni zamířilo 800 tisíc turistů a 14 procent z nich se vydalo do vysokých hor. Cestovní ruch je pro zemi významným ekonomickým přínosem, zaměstnáno v něm je půl milionu lidí. Lezecká sezona v zemi začíná v březnu a trvá do začátku června.