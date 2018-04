Neonode N1 - švédský zázrak s otazníkem

Když se podíváte na stránky výrobce přístroje Neonode N1, možná si pomyslíte, že firmu řídí patnáctiletý adolescent a v dozorčí radě je průměrný věk tak 17 let. Stránky jsou opravdu nekonformní, stejně jako připravovaný přístroj Neonode N1. Ten je podle základní specifikace pravým multitalentem, který zvládá snad vše, co by si hodně náročný uživatel uměl vůbec představit. Posuďte sami: barevný dotykový displej s podporou 260 000 barev, integrovaný fotoaparát, paměťová karta, reproduktor, USB konektor a v neposlední řadě musíme zmínit prý zázračnou Li-Pol baterii. To vše s rozměry celého přístroje pouhých 88 x 52 x 21 mm, hmotností 89 gramů a předpokládanou cenou okolo 500 USD. Nezní to báječně?

Pokud vás stihl záchvat nákupního šílenství a chcete ihned běžet do nejbližšího supermarketu pro tento severský zázrak, musíme vaše nadšení zchladit. Přístroj se zatím neprodává, a pokud se nic nepokazí, slibuje výrobce jeho uvedení na trh v průběhu února příštího roku. Držme mu palce, jistě by s tímto přístrojem sklidil úspěch, ale pokud se mu bude dařit jako s předešlým produktem, asi se ani novinky na pultech prodejen jen tak nedočkáme. Na jaře totiž společnost Neonode představila model i-node, který sice vypadal jako běžné PDA, ale měl ještě menší rozměry než N1, ale téměř stejné parametry. Dnes ale po tomto přístroji není vidu ani slechu.

Co všechno by měl Neonode N1 zvládat? Tak především se jedná o přístroj fungující na operačním systému Windows CE. K tomu ale výrobce přidá svoje proprietální programové vybavení. Přístroj bude umět telefonovat, ale zřejmě buď jen s osobní HF sadou, nebo pomocí hlasitého odposlechu z vestavěného reproduktoru. To by ale některým zákazníkům nemělo vadit. Ovládání přístroje zajistí čtyřsměrný kříž a především rozměrný dotykový displej. Ten má mít rozlišení 176 x 220 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 260 000 barev. Podle všeho bude Neonode N1 vybaven i GPRS, což by se mohlo hodit pro příjem a posílání fotografií, videosekvencí nebo mp3 skladeb. Nejen zábavou je ale člověk živ, takže musíme tvůrce pochválit za plánovanou přítomnost e-mailového klienta, kalendáře, poznámkového bloku a adresáře. Do přístroje by se toho mohlo vejít opravdu hodně, měl by totiž mít vestavěnou paměť o velikosti 16 Mb a k tomu by měl podporovat i SD paměťové karty.

Uvidíme, jestli se opravdu tento více než zajímavý přístroj objeví v prodeji, a pokud ano, jestli opravdu bude stát avizovaných 500 USD (asi 15 500 Kč). I některá zahraniční média jsou k celému projektu poněkud skeptická, což platí i pro některé švédské servery. My tvůrcům přejeme úspěch a vám zatím doporučujeme zhlédnout jejich webové stránky, na kterých se docela pobavíte. Doporučujeme nepřepsatelný název integrovaného fotoaparátu a vtipné je i porovnání velikosti Neonodu s švédskou a finskou „cihlou“, což neznamená nic jiného, než porovnání s Sony Ericssonem P800 a Nokií 3650. Když nic jiného, tak tvůrcům nechybí smysl pro humor.