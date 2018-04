Neonode má řešení pro bezdotykové ovládání mobilních věcí

Společnost Neonode znají fanoušci mobilní techniky nejspíš díky neobvyklým miniaturním dotykovým telefonům N1 a N2. Ty jsou však součástí mobilní historie. Dnes se firma věnuje vývoji prvků ovládání dotykových zařízení, a to nejlépe rovnou bez dotyku.

Firma teď představila takzvanou Circular Multisensing platformu, která má sloužit pro ovládání různé nositelné elektroniky. Nové technické řešení je možné používat jak k dotykovému multitouch ovládání, tak i bezdotykovému ovládání a Neonode jeho uvedení doprovodilo rendery moc hezkých chytrých hodinek. Právě chytré hodinky by mohly být jednou z hlavních oblastí uplatnění. Novinku však lze využít například i v chytrých brýlích, náhlavních soupravách a sluchátkách, v potápěčském vybavení a řadě dalších přístrojů.

Ovládací modul, který těsně přiléhá k displeji, je voděodolný, má velmi nízkou spotřebu energie a přitom nijak nezhoršuje čitelnost displeje. Systém má velmi malý rámeček a celkově tenkou konstrukci. Podporuje také ovládání pomocí gest prováděných mimo plochu displeje, někde v jeho okolí a rovině. Zároveň je schopen poskytnout zpětnou vazbu za pomoci vibrací a světelných efektů.

Společnost Neonode zatím neoznámila, který z komerčních produktů by měl její techniku využít jako první. Nejspíš se svým oznámením snaží zaujmout výrobce, kteří chtějí na rychle se rozvíjející trh nositelných mobilních zařízení proniknout. Zatímco letos má trh s nimi podle banky Credit Suisse hodnotu asi 100 miliard korun, do pěti let by to měl být desetinásobek.