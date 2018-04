Neomezený mobilní internet je už za 399 Kč měsíčně. Ale má to háček

Pro univerzální použití, třeba v mobilu, si operátoři účtují zhruba 400 korun za 1,5 GB dat (nepočítáme akce na prodejnách a data zahrnutá v tarifu). Proto je překvapující, že dokážou nabídnout i připojení za 399 nebo 449 korun s limitem 30 GB, respektive neomezeným připojením. Plus 100 korun měsíčně za modem.

U Vodafonu se tento tarif jmenuje Připojení bez kabelu + a u T-Mobile to je tarif Internet bez drátů. Princip je u obou operátorů stejný. Tarif je neomezený pro surfování na internetu, pro sociální sítě, e-mail a další obvyklé služby. Pro výměnu souborů, video a podobné služby je zde limit 30 GB.

K tarifu dostanete wi-fi modem, u obou operátorů je to přístroj od Huawei, u T-Mobile pohledná kostka, u Vodafone tradičněji vyhlížející router. Oba umí připojit bezdrátově až 32 přístrojů, další přes kabel. Schopnější je router Vodafonu, který zvládne další čtyři přístroje a umí i připojit tiskárnu nebo pevný disk přes USB. SIM lze použít jen v modemu, čímž si operátoři chrání své ostatní mnohem dražší tarify mobilního připojení.

O2 má Internet na doma Air - je nepřenosný Operátor O2 nabízí podobnou službu jako konkurenti, na svých stránkách ji úspěšně schovává. V ceníku je na konci datových mobilních služeb, na webu pak ukrytá pod nabídkou ADSL připojení.

Služba má dvě úrovně: Optimal a Aktiv. Jsou dražší než u konkurence, na dva roky stojí měsíčně 499 a 599 korun. FUP je menší, 20 a 25 GB, pro surfování na internetu, e-mail a podobně je tarif neomezený. Přenosové rychlosti jsou 20/2 Mbit/s a 40/2 Mbit/s.

Problém je především v tom, že na rozdíl od konkurentů (u T-Mobile nově) je podle podmínek tarif nepřenosný, změnu místa použití musí schválit operátor. Je to tedy v principu především náhrada ADSL tam, kde není k dispozici pevné připojení. Díky této podmínce ale prakticky nelze tarify O2 s konkurenty porovnávat.

Oba tarify jsou tudíž v podstatě náhradou pevného připojení. Tomu oba tarify konkurují a mají velkou výhodu, že je operátoři (T-Mobile nově) považují za mobilní. Takže přes týden můžete mít router doma nebo v kanceláři a o víkendu si ho můžete vzít na chatu nebo na výlet do hotelu. Fungovat bude i v autě, které má zásuvku na 220 V. To už je ale na hraně, operátorovi se takové použití nemusí líbit. Je však otázkou, zda to bude v praxi řešit.

V obou případech je nutné 3G nebo LTE připojení, na EDGE nefungují. Ale to je logické, na EDGE by to bylo k ničemu. Oba operátoři nabízí vyzkoušet připojení, takže se nemusíte obávat, že byste koupili zajíce v pytli. Omezení na použití v routerech je první háček tarifu, ale spíš drobný a pro své účely jsou tarify cenově a funkčně nastavené dobře. Jejich univerzálnost je v přenositelnosti i ve schopnosti připojit velké množství přístrojů najednou.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, jsou zde další omezení. Prvním je rychlost připojení. Operátoři ji omezují, víc Vodafone, který u tarifu Připojení bez kabelu + rychlost zdvojnásobil (původní tarif bez pluska je o něco levnější). Stahujete rychlostí 8 Mbit/s, nahráváte poloviční. T-Mobile stahuje 20 Mbit/s a nahrává 5 Mbit/s. To jsou rychlosti výrazně nižší, než umožňují sítě obou operátorů, ale na druhou stranu pro běžnou práci jsou dostatečné. Vodafone v noci (od půlnoci do šesti ráno) rychlost neomezuje.

Posledním háčkem je FUP. V principu jsou oba tarify neomezené pro běžné použití, určité protokoly (jako video, výměna souborů a podobně) jsou omezené měsíčním limitem 30 GB. Oba operátoři k tomu ale přistupují odlišně. T-Mobile do limitu 30 GB počítá vše, po překročení omezí třeba sledování videa (i Youtube)přepnutím na výrazně pomalejší rychlost 16 kbit/s, což je nepoužitelné. Surfování ale poběží stále na plné rychlosti. FUP lze dokoupit, 10 GB stojí 200 korun.

Vodafone do limitu 30 GB počítá jen to, co je limitováno, takže s ním vydržíte déle. Po překročení se opět rychlost zpomalí na 256 kbit/s, ostatní služby poběží normálně.

Obě služby jsou s ohledem na ostatní ceny datového připojení nastaveny docela rozumně a díky stále rostoucímu pokrytí LTE to může být velmi zajímavá alternativa pevného připojení k internetu. Především na chatách a chalupách často není jiná možnost a stačí platit jen jeden účet.

Na druhou stranu oba tarify ukazují, že operátoři mohou s cenou mobilních dat hýbat směrem dolů i u dalších tarifů.