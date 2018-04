Neomezený internet na předplacené kartě u T-Mobile

Poplatek je strháván z předplaceného kreditu předem na měsíční období, pro které si chce zákazník neomezený internet předplatit. V případě, že si do této doby nedobije, poplatek mu stržen není a GPRS bude dále využívat až tehdy, kdy si kredit znovu dobije a bude na něm mít částku rovnající se alespoň výši měsíčního poplatku. O blížícím se dni, kdy je pro přístup na internet v dalším měsíčním období potřeba dobít, bude zákazník informován prostřednictvím SMS, a to pět dní předem.

Nová Twist karta v edici Twist Data Unlimited vyjde zákazníka na cenu shodnou s měsíčním poplatkem, tj. 850 Kč. Tato cena již zahrnuje měsíc neomezeného přístupu na internet (začíná běžet od okamžiku aktivace SIM karty) a také kredit ve výši 50 Kč pro volání či například odesílání SMS. Ceny těchto služeb jsou shodné s tarifem Twist Standard.

Data lze stahovat rychlostí až 85,6 kbps a tuto rychlost je možné dále zvýšit díky službě GPRSpeed. Pro pohodlné a jednoduché nastavení počítače pro přístup na internet prostřednictvím GPRS je připraven software T-Mobile Communication Centre, který bude dodáván na CD spolu se SIM kartou s tarifem Twist Data Unlimited. Zdarma si jej lze také stáhnout na webových stránkách společnosti. Ceny jsou uvedeny včetně 19% DPH.

SIM kartu s předplaceným tarifem Twist Data Unlimited si zákazníci mohou pořídit od května v prodejní síti T-Mobile. Zlevnění neomezeného internetu pro tarifní zákazníky Až dosud mohli tarifní zákazníci stahovat data za měsíční poplatek ve výši 999 Kč. Nyní je neomezený přístup na internet a WAP vyjde na pouhých 699 Kč.

Na tuto částku se totiž snižují měsíční poplatky u obou „neomezených“ tarifů: GPRS Unlimited a Data Unlimited. Druhý jmenovaný tarif se od prvního liší především v tom, že funguje na samostatné SIM kartě, a zákazník už tedy nemusí platit žádný další měsíční poplatek za základní tarif.

Navíc při aktivaci tarifu Data Unlimited a uzavření účastnické smlouvy na dva roky je možné získat datový modem Siemens MC39i nebo kartu Option GPRS PCMCIA za 1 Kč včetně DPH.

Ti uživatelé, kteří využili speciální nabídku v rámci tarifu GPRS Business, tj. pořídili si jej do 31. března a měli mít za měsíční poplatek 699 Kč neomezené GPRS až do konce června, budou v průběhu května automaticky převedeni do tarifu GPRS Unlimited. Zůstane jim tedy zachován stejný měsíční poplatek, který platili až doposud, a neomezené GPRS budou mít i po 30. červnu.

Zákazníci, kteří si tarif GPRS Business aktivovali 1. dubna a později, nadále zaplatí oproti původním 699 Kč měsíčního poplatku pouhých 499 Kč. Nová cena zahrnuje stejně jako dříve 50 MB pro přístup na internet přes GPRS. I tito zákazníci však mohou prostřednictvím infolinky požádat o změnu tarifu na GPRS Unlimited, a za stejný měsíční poplatek, jaký platili doposud, získají neomezené GPRS. Ceny jsou uvedeny bez 19% DPH.

Veškeré ceny jsou platné od prvního dne zúčtovacího období začínajícího po 1. 5. 2004 včetně.

Zdroj: Tisková zpráva