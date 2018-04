Neomezené volání za 100 dolarů vyvolalo v USA konkurenční boj

Verizon novou nabídkou vylepšil dosavadní tarif, kdy za 99,99 dolaru mohli zákazníci provolat dva tisíce minut.

„Je to poprvé, co v USA někdo přišel s takovou nabídkou,“ uvedl pro list Daily News analytik společnosti IAG Research Rober Entner. Zákazníci, kteří si připlatí ještě 30 dolarů (zhruba 500 Kč), budou mít navíc zdarma brouzdání po internetu a posílání e-mailů.

„Předpokládám, že do půl roku přijdou s neomezeným voláním i další operátoři,“ doplnil Entner. Tak dlouho však konkurence nečekala; T-Mobile i AT&T včera krátce po sobě představili své neomezené plány, v obou případech za stejnou cenu jako u Verizonu. T-Mobile navíc přidal v rámci paušálu i neomezené posílání SMS zpráv.

V Česku? Utopie

Ve Spojených státech není poskytování tak velkého balíku volných minut nic neobvyklého. V Česku si zatím o takové nabídce mohou nechat zákazníci mobilních operátorů jenom zdát.

„Tento trend sem ještě nedorazil a je těžké odhadnout, kdy k tomu dojde,“ tvrdí mluvčí Telefóniky O2 Martin Žabka. Podle Martiny Kemrové z T-Mobilu k podobně výhodným tarifům vývoj na trhu směřuje a ani Česko nebude stát stranou. „Rozhodně se však bavíme o řádu let, nikoli měsíců,“ chladí případné nadšení Kemrová. Cena za neomezené volání do všech sítí by se podle ní pak určitě pohybovala v tisícikorunách.

Zástupci českých operátorů jsou také skeptičtí k tomu, že by se taková nabídka střetla na tuzemském trhu s dostatečným zájmem. „Obvykle by je využívaly pouze úzké skupiny zákazníků, jejichž měsíční účty obvykle přesahují dva tisíce korun,“ tvrdí Filip Hrubý z Vodafone.

Jen pro srovnání - za měsíční poplatek převyšující 2 000 korun nabízejí čeští operátoři tzv. kreditní tarify, u nichž lze provolat zhruba mezi 700 a 900 minutami, a to v případě, že kredit utratíte pouze za hovory.