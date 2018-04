Neomezené volání v síti za 800 korun měsíčně. O2 zvýhodní vybrané tarify

U tarifů Chytrý NEON L a Chytrý NEON L+ poskytne Telefónica O2 od 1. února zákazníkům nově ve vlastní síti neomezené volání kdykoli, které dosud nabízela pouze u tarifu Chytrý NEON XXL. Uzavření nové či prodloužení stávající smlouvy na 24 měsíců, uskutečněné do konce dubna, navíc zvýhodní slevou z běžného měsíčního paušálu. Akční cena bude platit po celou dobu trvání smlouvy.

Například tarif Chytrý NEON XXL s neomezeným voláním do všech sítí při splnění podmínky vyjde zákazníka oproti původním 4 450 korunám měsíčně jen na 1 900 korun měsíčně.

Zvýhodnění platí také pro nejlevnější tarif pro chytré telefony z nabídky Telefóniky O2. Neomezeného volání do vlastní sítě o víkendech a svátcích, neomezených SMS do sítě O2 a datového připojení s FUP 150 MB budou moci při splnění podmínky využívat zákazníci již za 350 korun měsíčně.

Tarify Chytrý NEON Tarif Běžná cena (v Kč) Akční cena (v Kč) Neomezené volání v síti O2 SMS v síti O2 Volání do ostatních sítí se zvýhodněným telefonem/tarifem (v minutách) Internet (FUP) NEON S 300 - o víkendech a svátcích - 40/60 - Chytrý NEON S 500 350 o víkendech a svátcích neomezeně 40/60 150 MB Chytrý NEON M 660 550 o víkendech a svátcích neomezeně 80/120 150 MB Chytrý NEON L 1020 800 neomezeně neomezeně 120/180 500 MB Chytrý NEON L+ 1320 1150 neomezeně neomezeně 300/450 500 MB Chytrý NEON XXL 4450 1900 neomezeně neomezeně neomezeně 2 GB

Operátor však pamatuje i na zákazníky, kteří nemají smartphone a nepotřebují internet v mobilu. Nabídku proto rozšiřuje nově o tarif NEON S s neomezeným voláním do sítě O2 o víkendech a svátcích a 60 volnými minutami do ostatních sítí, a to za měsíční paušál 300 korun.

Od 1. února poskytne operátor akční ceny také u datových tarifů. Na tarify aktivované do 30. dubna nabídne slevu 20 procent z běžného měsíčního paušálu, která se vztahuje na tarify uzavřené se závazkem i bez něj.