Neomezené volání a SMS pěti lidem. T-Mobile představil „přátelské“ tarify

Zvolte si pět telefonních čísel v síti T-Mobile, na které budete moci volat a posílat SMS za jednorázový paušál. Tak zní ve stručnosti motto nově představených tarifů Přátelé a Tým pro běžné zákazníky i drobné podnikatele. Aktivovat si je lidé mohou od této neděle.

Vyberte si svou pětku přátel

Čtveřici tarifů Přátelé si mohou aktivovat všichni zákazníci s novou smlouvou, přechodem z předplacené karty Twist či z jiného "komunitního" tarifu. Mezi ně patří například BAV SE s Mých5, Rodina či Grand.

Za jeden měsíční paušál pak dostanou kromě volání a esemeskování pěti vybraným číslům také volný kredit. Ten nemusí vyčerpat během jediného zúčtovacího období, mají na to celý rok.

Ceny včetně DPH Přátelé 300 Přátelé 500 Přátelé 700 Přátelé 900 Měsíční paušál 300 Kč 500 Kč 700 Kč 900 Kč Volný kredit 0 Kč 300 Kč 600 Kč 900 Kč Volání na ostatní čísla 4,90 Kč 4,90 Kč 4,90 Kč 4,90 Kč SMS 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč 1,20 Kč MMS 4,90 Kč 4,90 Kč 4,90 Kč 4,90 Kč

Smlouvu k tarifům je možné uzavřít na dobu určitou, a to na 24, nebo 36 měsíců. V případě druhé varianty můžete získat telefon za dotovanou cenu nebo balíček Volání mimo špičku na jeden rok zdarma. Toto zvýhodnění nabízí bez poplatku hovory do sítě T-Mobile každý den od 19:00 do 8:00 hodin.

Kdo si "přátelské" tarify aktivuje až v květnu nebo červnu, získá dotovaný telefon už k dvouletému úvazku. V květnu budou od jedné koruny k dostání Nokia 2330 a 7230, v červnu pak Samsung E1170 a S5350.

Tarify je navíc možné pořídit v balíčku 2v1, v rámci kterého dostanete za zvýhodněnou cenu vybraný hlasový tarif i pevný internet.

Vyberte si svůj pětičlenný tým

T-Mobile myslel i na malé podniky. Představil pro ně dvojici firemních tarifů Tým 500 a Tým 900, které mají obdobné vlastnosti jako tarify Přátelé.

Podnikatelé tak mohou telefonovat a posílat SMS na pět čísel ze sítě T-Mobile "zdarma", dostanou každý měsíc převoditelný kredit a k tříleté smlouvě zvýhodněný telefon nebo balíček Volání mimo špičku. Mohou také využít balíčku 2v1 s pevným internetem za zvýhodněnou cenu.

Navíc je pro ně připravena další výhoda. V rámci své firmy si mohou volat a esemeskovat zcela zdarma i bez toho, že by své kolegy museli zařazovat do pěti vybraných čísel. Stačí, aby spolupracovníci měli některý z tarifů Tým, Grand nebo Profi.

Ceny bez / včetně DPH Tým 500 Tým 900 Měsíční paušál 500 Kč / 600 Kč 900 Kč / 1080 Kč Volný kredit 300 Kč / 360 Kč 900 Kč / 1080 Kč Volání na ostatní čísla 3,50 Kč / 4,20 Kč 3,50 Kč / 4,20 Kč SMS 1,20 Kč / 1,44 Kč 1,20 Kč / 1,44 Kč MMS 4,90 Kč / 5,88 Kč 4,90 Kč / 5,88 Kč

"Síť nesíť" končí

Největší nevýhodou nových tarifů je nemožnost zvolit si vybraných pět čísel z jiných mobilních sítí v České republice - dříve to T-Mobile nabízel v rámci tarifu Přátelé síť nesíť. V porovnání s konkurencí tak nová nabídka do jisté míry zaostává.

Vodafone nabízí program Kamarádi do všech sítí, u kterého za měsíční paušál 485 Kč včetně DPH můžete volat a esemeskovat na čtyři vybraná telefonní čísla v rámci všech českých mobilních i pevných sítí.

U O2 je možné nové tarify srovnat pouze s nabídkou neomezeného volání O2 Neon XL a Neon XXL. Zde však zákazník platí za odeslané textové zprávy (čtěte srovnání neomezených tarifů).