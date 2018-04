Jsou neomezené tarify opravdu neomezené? T-Mobile zatím na omezení trvá

Limit podle svých slov zatím míní uplatňovat jen T-Mobile. Slovíčko zatím je důležité, protože operátor aktuálně chování zákazníků analyzuje a uvažuje o zrušení uplatňování uvedeného limitu. O2 a Vodafone si pak vyhrazují právo omezit služby, pokud zákazník poruší smluvní podmínky. Limity ale prakticky neuplatňují.

Výpočty jsou snadné. Papírové limity u T-Mobilu a O2 jsou nastaveny tak, že po rozpočítání vychází, že zákazník může denně odeslat 333 SMS, respektive lze denně provolat pět a půl hodiny. Každý den, včetně víkendů. Teoreticky se ovšem limit uplatňuje jen za celý měsíc, nikoliv na denní bázi.

Technicky vzato jsou tedy podle podmínek neomezené tarify u O2 a T-Mobilu omezeny na určitý počet minut a SMS. Prakticky však uvedené limity drtivá většina zákazníků nepřekročí. To je jasné na první pohled a tvrdí to i operátoři, podle nichž se přes limit dostane měsíčně minimum zákazníků. Podle mluvčího T-Mobilu Lukáše Hrabala limit zatím nepřekročil ani jeden zákazník, takže operátor ještě služby nikomu omezovat nemusel.

Ti, kteří limit překročí, tak nebudou jednotliví konkrétní uživatelé. Za velkými objemy SMS či za extrémními provolanými časy na jednom čísle většinou stojí různé GSM brány a roboti, kteří odesílají hromadné SMS.

O2 a Vodafone hlídají roboty, T-Mobile má limit pro všechny

Pokud je takto použité číslo (účet) zaregistrováno jako soukromé, nelze na něm provozovat žádné komerční aktivity, ani jej použít jako GSM bránu nebo SMS robota.

A operátoři se tomu logicky brání písemně v podmínkách a T-Mobile i fakticky. O2 a T-Mobile si nastavili konkrétní limit, Vodafone žádný konkrétní počet minut či SMS neuvádí a ani žádný limit podle mluvčí Markéty Kuklové neuplatňuje.

U O2 po překročení měsíčních limitů číslo nezablokují, ale zjišťují, zda jej využívá fyzická osoba, nebo je použito v GSM bráně či jako robot. "Pokud limit překročila fyzická osoba, tak nic neomezujeme a uživatel může volat a esemeskovat dál bez omezení", říká mluvčí O2 Hany Farghali a dodává: "Pokud jsou ale porušeny smluvní podmínky, tak odchozí volání a SMS na konkrétním čísle omezíme, respektive je zpoplatníme podle podmínek tarifu".

T-Mobile zatím po překročení uvedených limitů zpoplatňuje další volání částkou 2,90 Kč za minutu a stejnou částku si účtuje za SMS nad uvedený limit 10 tisíc.

Detektivní práce

V každém případě se operátoři uvedenými limity příliš nechlubí. T-Mobile v podmínkách tarifu uvádí omezení využití na soukromé účely, ale opět ani slovo s konkrétními čísly. Ta se zákazník dozví buď v ceníku, který je však ukrytý úplně jinde než kde je nabídka tarifů, nebo pod nabídkou tarifů v záložce "Je dobré vědět".

Pokud si zákazník na webu T-Mobilu nevšimne obchodních podmínek a ceníku, tak při objednávce přes web zadá všechny možné údaje včetně telefonních čísel, adresy, čísla účtu, čísla dokladů nebo rodného čísla a stále nezná podmínky tarifu.

O2 na webu u tarifů taktéž omezení neomezených tarifů neuvádí, najdeme je v obchodních podmínkách tarifů. Ty jsou dostupné při objednávce tarifu ještě před zadáním osobních údajů a je nutné tyto podmínky odsouhlasit, aby bylo možné v nakupování pokračovat. V podmínkách je uvedeno jak omezení na 10 tisíc minut a stejný počet SMS, tak na používání tarifů jen pro soukromé účely.

Vodafone limit neuplatňuje a v právních podmínkách (poněkud neobvyklé jiné označení obchodních podmínek) pod základní nabídkou tarifů na svém webu uvádí, že při zneužití roboty, nebo přes GSM brány může provoz omezit.

Netransparentnost nabídky se nelíbí radnímu Českého telekomunikačního úřadu Ondřeji Malému.

"Zásadní je transparentnost a přehlednost nabídky. Pokud chce operátor např. limitovat tarif hranicí 10 tisíc hovorů a SMS, může tarify nazývat a prezentovat jako 'neomezené', pokud vedle stejně velkým písmem napíše 'až do provolání 10 tisíc minut a poslání 10 tisíc SMS'. Pokud chce tarif nabízet jako neomezený bez přívlastků, nemůže omezovat počet volných minut či počet zaslaných SMS," uvádí radní Malý.

Omezeně neomezené služby mají i v zahraničí

Omezeně neomezené služby nabízí operátoři i v zahraničí. Pod označením neomezený internet nabízí své služby většina německých nebo rakouských operátorů. Jenže neomezený je v tomto případě jasně omezený tarif. Všechny tarify mají datový limit a v některých případech je po jeho překročení služba opravdu nedostupná. Jen někdy omezení představuje snížení rychlosti, jak je to obvyklé u tuzemských operátorů.

Nutno ovšem přiznat, že u německých i rakouských operátorů je omezení neomezeného připojení jasně uvedeno ihned v nabídce tarifů. Ale o to víc to bije do očí.