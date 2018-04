Neomezené surfování po internetu povoleno, operátoři ruší datové limity

Většina uživatelů rychlého připojení k internetu se ode dneška už nemusí při stahování dat ze sítě "držet zpátky". Telefónica O2, největší tuzemský poskytovatel internetového připojení ADSL, totiž zruší omezení velikosti dat stažených do počítače.

Na tento krok zareagovali i další operátoři. Český internet se tak posunul blíže standardu, jaký panuje na západ od našich hranic. Zrušení datových limitů je dobrou zprávou pro uživatele ale i vydavatele internetových médií. Čtenáři tak nyní mohou bez omezení využívat všechny multimediální funkce internetu včetně těch, které vyžadují velký přenos dat. V rámci iDNES.cz to jsou například sportovní přenosy, hudební televize Óčko nebo internetová rádia Classic FM a Expres.

Největší rival Telefóniky v oblasti připojení k internetu, kabelová televize UPC, zrušila omezení u většiny svých tarifů už v polovině loňského roku. Právě tyto dvě firmy mají v rychlém připojení k internetu v Česku největší podíl, celkem jim patří zhruba 850 tisíc přípojek z celkových zhruba 1,7 milionu.

Nápor "notorických stahovačů" už síť unese. Změna v pravidlech potěší zejména lidi, kteří si z internetu hromadně stahují soubory s filmy a hudbou, jež patří mezi ty objemově největší. Právě kvůli takzvaným "notorickým stahovačům" téměř všichni poskytovatelé rychlého internetu limity nastavili. Stávalo se totiž, je kvůli malému počtu lidí, kteří z internetu stahovali neustále velké množství dat, nefungovalo dost rychle připojení ostatním.

"Dříve jsme museli nastavit strop dat, abychom mohli všem zákazníkům garantovat srovnatelné podmínky při používání internetu, protože se síť přípojek ADSL budovala a hledalo se její nejlepší nastavení. Teď už je její kapacita dostatečná a my můžeme od tohoto omezení ustoupit," řekl manažer komunikace Telefóniky O2 Vlastimil Sršeň.

Operátoři si nechávají pojistku

Krok největšího tuzemského operátora následovali i menší konkurenti, jako například GTS Novera či Telekom Austria podnikající pod značkou Volný. I oni, podobně jako UPC, odstranili omezení u některých programů dříve. Tarify, kterých se dnešní novinka týká, byly však přímo navázané na služby, které firmy nakupovaly od Telefóniky.

Přestože všichni významní hráči na poli připojení k internetu ve svých prohlášeních tvrdí, že dneškem padají prakticky veškerá omezení, není to zcela tak. Operátoři si totiž nechali ve svých obchodních podmínkách pojistku v podobě konstatování, že si vyhrazují právo omezit provoz v síti v případě potřeby. V praxi by tak mohly firmy i nadále regulovat počínání některých uživatelů.

To ovšem Telefónica O2 odmítá. "Rozhodně nejde o otevřená vrátka pro omezování lidí, kteří by z internetu stahovali nějak významně více než ostatní. Jde spíše o pojistku třeba pro případ, že by došlo k nárazovému přetížení sítě," brání se Sršeň. Velmi podobné argumenty pro případné znovuzavedení limitů mají podle internetového serveru Lupa.cz i ostatní poskytovatelé rychlého připojení, jako například České Radiokomunikace či UPC.

Rychlý internet má v Česku téměř pětina lidí

Počet vysokorychlostních přípojek k internetu neustále roste a jeho rozšíření v Česku se už blíží průměru Evropské unie. Loni se zvýšil o třetinu na 1,69 milionu, uvedla to agentura ČTK s odvoláním na informace Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ).

Nejrozšířenější technologií bylo ADSL, které využívalo 613 220 zákazníků, přičemž zhruba půl milionu z nich se připojovalo do sítě přes linky Telefóniky O2. Druhým nejčastějším způsobem, jak se k internetu připojit, jsou bezdrátová připojení, jejichž počet ČTÚ odhadl na 520 tisíc. Na třetím místě je pak připojení přes rozvod kabelové televize, které využívalo na konci roku kolem 309 000 zákazníků. Mobilní připojení CDMA a UMTS používá zhruba 183 000 lidí.