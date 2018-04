Neomezené volání s předplacenkou Vodafone: bohužel jen do vlastní sítě

Prvním balíčkem je Neomezené volání do sítě na den, které si zákazníci mohou aktivovat za 20 korun s DPH a končí vždy o půlnoci téhož dne. Druhou novinkou je Nonstop víkend, kdy zákazník za stejnou částku, tedy 20 korun včetně DPH, může volat do své sítě neomezeně po celou sobotu a neděli.

Aktivaci je možné provést posláním SMS ve tvaru VOLANI VF DNES 1234 na číslo 7700 (číslo 1234 nahradí zákazník svým heslem do Samoobsluhy), příp. VIKEND A 1234 na číslo 7700. Balíčky jsou aktivní od chvíle doručení potvrzující SMS a lze je využít se všemi předplacenými kartami Vodafonu.

Do jisté míry Vodafone touto nabídkou reaguje na O2, který spouští pro předplacené karty balíčky s neomezeným voláním do všech sítí. Informovali jsme vás o nich v tomto článku. Argumentem Vodafonu, proč nepředstavil balíčky pro neomezené volání do všech sítí, je podle tiskové zprávy fakt, že "tři čtvrtiny hovorů uskuteční zákazníci právě do vlastní sítě."